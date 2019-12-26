親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中火遭中市廢照
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

傍晚氣溫遽降！ 吳德榮：恐是第二波冷氣團 明下探12度

自行車聚落 打造行銷鏈

2019-12-26 06:25經濟日報 記者黃文奇／台北報導

2020年中部產業聚落採購大會將於2020年7月16日舉行，聚焦自行車產業採購，外貿協會表示，雖然自行車產業受到美中貿易戰等因素影響，而面對市場機會，貿協鎖定到自行車產業聚落辦理採購大會，希望為該產業創造商機。

台灣自行車產業受到美中貿易戰及歐盟對中國大陸輸出的電動自行車課徵高額關稅等國際形勢影響，台廠採取高價路線發展，和中國大陸廠產品區隔，紛紛提高海外廠生產比重或改由台灣出貨。

貿協指出，對無法赴海外設廠的中小車廠而言，短期可期待轉單商機，台灣擁有完整的供應鏈，業者具備設計、研發、製造、生產及品牌的優勢，而電動自行車浪潮興起，台灣自行車產業也以「同產線直線深化+異業橫向延展」十字線策略發展，並聚焦產業供應鏈重整、製造基地移轉、續電技術研發、跨產業的媒合和併購，以及跨境電商融入等多元發展。

從今年的中部產業聚落採購大會展出結果來看，貿協指出，該活動總計邀請中國大陸一家、巴西一家、墨西哥一家、日本二家、印度一家、西班牙二家、德國一家、保加利亞二家、泰國一家、馬來西亞一家，共有十國、13家外商共襄盛舉，明年期許規模更上層樓。

今年的買主在主要採購品項包括自行車、電動自行車、自行車零組件（如車架、坐墊、車把、鏈條、輪胎、輪組等）、配件類（如安全帽、車衣、水壺、車包、太陽眼鏡等）、室內小型健身用品及瑜伽墊等相關產品。

電動自行車

延伸閱讀

秀出地方特色 拓展商機

產業聚落彈性製造 兩利基

貿協採購大會 橫跨北中南

貿協擬設台美商務中心

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

貿協助攻零售業 全球找商機

2019-12-26 06:25

放眼國際…瞄準三領域

2019-12-26 06:25

中油 今年拚賺400億元

2019-12-26 01:07

台鋼明年擴產 要砸30億元

2019-12-26 01:06

謝裕民看鋼筋前景 比工業用鋼好

2019-12-26 01:05

台鋼秀政商實力…部長級官員捧場

2019-12-26 01:05

拿下林口媒體園區B基地標案 東森斥資百億打造總部

2019-12-26 01:04

和泰車結合Garmin、車美仕 過關

2019-12-26 01:04

麗寶度假事業 拚三年後上市

2019-12-26 01:04

策略經營／渣打銀 創造接觸客戶機會

2019-12-25 23:19

連鎖效應／外送平台營運三關鍵

2019-12-25 23:17

業務最前線／善用溝通藝術

2019-12-25 23:17

數位行銷／聊天機器人 行銷新亮點

2019-12-25 23:17

特力微笑軍團 獲服務雙冠王

2019-12-25 23:13

特力家居一站購足 包辦建材施工

2019-12-25 23:13

特力強化體驗 現場玩線上買

2019-12-25 23:13

星巴克門市數被路易莎超越 網大談背後原因

2019-12-25 18:28

電動機車拚場／Gogoro擴大布局 eMOVING iE搭中油軟碳材料電池

2019-12-25 14:39

國瑞汽車總座喊要合理關稅 「對明年營運有信心」

2019-12-25 14:39

橋頭科學園區首批投資潮到位 將帶來1,800億元年產值

2019-12-25 14:32

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:55

國瑞總座林永裕：合理汽車零件關稅才能提升產業競爭力

2019-12-25 12:29

喝馬祖高粱配龍蝦不是夢 海大今發表龍蝦養殖重大突破

2019-12-25 12:16

橋頭科學園區啟動招商 創造年產值1800億、1萬就業機會

2019-12-25 12:08

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

拋開財務報表的面罩 揭開企業價值的面紗—臺大開辦「財報分析與企業評價」研習班

2019-12-20 12:16

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

兩度限改中火仍燒生煤 盧秀燕廢止中火2張操作許可證

2019-12-25 09:52

仁寶副董陳瑞聰被週刊拍到不倫戀 偕小27歲美容師赴日度假

2019-12-25 13:13

台電：中市府違法廢照 不排除提出損害賠償訴訟還公道

2019-12-25 10:25

減稅小確幸！財政部宣布基本生活費調高至17.5萬

2019-12-25 19:08

5G標金突破600億元 電信高層嘆太可怕

2019-12-25 10:25

【即時短評】台中市府對中火開鍘玩真的？

2019-12-25 11:12

史無前例！中火今年被罰1億402萬8000元

2019-12-25 11:02

十年來第一次 大立光匯回境外資金逾110億元

2019-12-25 15:24

明年1月起 銀行徴信可調你的車籍與勞保財產

2019-12-25 15:33

星巴克門市數被路易莎超越 網大談背後原因

2019-12-25 18:28

因應退休潮 中華電計畫招募3,000名新血

2019-12-25 17:22

盧秀燕廢止中火許可證 林明溱：中部7縣市當盧後盾

2019-12-25 12:49

喝馬祖高粱配龍蝦不是夢 海大今發表龍蝦養殖重大突破

2019-12-25 12:16

台電遭罰款逾億、撤照 中火爭議一次看懂

2019-12-25 18:39

109年基本工資調漲 293萬人連健保費漲10元

2019-12-25 18:08

聯發科第2顆5G系統單晶片 命名「天璣800」

2019-12-25 12:48

中市府廢兩部機組許可證 台電：立刻降載停止運轉

2019-12-25 11:19

永豐告揭弊者開庭 張晉源：若遭報復得逞日後無人敢揭弊

2019-12-25 22:03

AirPods明年銷售看旺 供應鏈營運樂

2019-12-25 14:39

韓辦指台股漲都被外資賺走 顧立雄怒提兩點反擊

2019-12-25 18:15

中市廢止中火2機組許可 盧秀燕：我在沒得商量

2019-12-26 00:25

行政院：發電與否不能被拿來當成政治籌碼

2019-12-25 11:20

盧秀燕廢止中火2機組許可證 環保團體表達支持

2019-12-25 12:57

廢止中火許可證助選情？中市：1月就開始稽查共違規7次

2019-12-25 10:34

看問題／台電打法律戰…中火廢證 還要過兩關

2019-12-26 00:21

中市府廢止中火兩機組執照 台電：將提行政救濟

2019-12-25 12:23

新聞眼／盧秀燕開鍘中火 拉長選舉戰線

2019-12-26 00:27

觀察站／空汙戰地方槓中央 鐵娘子玩真的？

2019-12-25 14:39

中火2機組遭廢證 環保署：提醒地方政府依法行政

2019-12-25 18:33

中市府撤銷燃煤許可 郝龍斌：不得不然的痛苦決定

2019-12-25 14:57

經濟解析／聯發科、高通5G爭霸 這兩大族群最受惠

2019-12-25 16:02

力挺廢止中火2機組許可證 楊瓊瓔：台中人不是塑膠做的

2019-12-25 13:15

減稅紅包來了 基本生活費調高至17.5萬

2019-12-25 23:42

新iPhone出貨 明年看增10%

2019-12-26 00:20

聯發科超進度 推第二顆5G晶片

2019-12-26 01:13

東森取得林口國際媒體園區B基地標案 將投資100億元

2019-12-25 20:06

和泰汽車、Garmin擬合資新設公司 公平會通過

2019-12-25 16:37

東森百億投資林口國際媒體園區 將打造全球營運總部

2019-12-25 20:33

死亡門檻影響重大 壽險公會發四點聲明

2019-12-25 20:19

永豐告揭弊者 台北地院首度開庭審理

2019-12-25 22:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top