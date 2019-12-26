自行車聚落 打造行銷鏈

2020年中部產業聚落採購大會將於2020年7月16日舉行，聚焦自行車產業採購，外貿協會表示，雖然自行車產業受到美中貿易戰等因素影響，而面對市場機會，貿協鎖定到自行車產業聚落辦理採購大會，希望為該產業創造商機。

台灣自行車產業受到美中貿易戰及歐盟對中國大陸輸出的電動自行車課徵高額關稅等國際形勢影響，台廠採取高價路線發展，和中國大陸廠產品區隔，紛紛提高海外廠生產比重或改由台灣出貨。

貿協指出，對無法赴海外設廠的中小車廠而言，短期可期待轉單商機，台灣擁有完整的供應鏈，業者具備設計、研發、製造、生產及品牌的優勢，而電動自行車浪潮興起，台灣自行車產業也以「同產線直線深化+異業橫向延展」十字線策略發展，並聚焦產業供應鏈重整、製造基地移轉、續電技術研發、跨產業的媒合和併購，以及跨境電商融入等多元發展。

從今年的中部產業聚落採購大會展出結果來看，貿協指出，該活動總計邀請中國大陸一家、巴西一家、墨西哥一家、日本二家、印度一家、西班牙二家、德國一家、保加利亞二家、泰國一家、馬來西亞一家，共有十國、13家外商共襄盛舉，明年期許規模更上層樓。

今年的買主在主要採購品項包括自行車、電動自行車、自行車零組件（如車架、坐墊、車把、鏈條、輪胎、輪組等）、配件類（如安全帽、車衣、水壺、車包、太陽眼鏡等）、室內小型健身用品及瑜伽墊等相關產品。