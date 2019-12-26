貿協助攻零售業 全球找商機

外貿協會將於明年舉辦一系列消費及零售產業相關活動，包括零售通路、美妝、自行車、禮品等採購活動及海外參展團，貿協希望有意參加的台灣廠商把握良機，儘速報名。

貿協表示，明年規劃與零售、消費有關的活動相當豐富，包括5月19日登場的全球銷售通路採購大會，7月16日舉行的中部產業聚落採購大會自行車產業，還有9月2日到9月5日開展的「德國福吉沙芬歐洲自行車展」（EUROBIKE 2020），另有10月7日開幕的東京國際禮品展。其中，除兩場國內舉行的採購大會外，另外兩場在海外舉行的展會特別受到業界矚目。以德國福吉沙芬歐洲自行車展為例，該展是世界最具指標性及領導地位的自行車專業展，明年為第29屆，共將展出四天。

今年EUROBIKE大展有來自60國、1,400家廠商參展，吸引逾6萬名參觀者，另有39,834名專業買主、1,345位媒體代表、21,240自行車愛好者，展出面積超過10萬平方公尺，明年展出的規模也不下於往年。

EUROBIKE為自行車、相關零組件製造商、通路零售商等業者交流產業最新動態趨勢之國際盛事，亦為全球買賣主發掘新產品及製造商發表新商品之最佳舞台。

從今年的展出成效來看，儘管這兩年受美中貿易戰衝擊及歐盟對中國大陸輸出的電動自行車徵高額關稅等影響，今年參展的台灣廠商達254家。貿協指出，貿協在經濟部國際貿易局委辦下籌設台灣國家館，帶領台商在當地展現最佳實力。

另外，以東京國際禮品展為例，該展為日本最大之禮品專業展， 2020年展會為第89屆，明年10月7日到9日展出。該展為一年兩展，分春秋兩季，由日本商導公司主辦，每年吸引世界各地通路商、批發商、代理經銷商、設計師等買主與會。

貿協表示，今年東京國際禮品展共有19個國家、2,987家參展廠商，展出面積達74,520平方公尺，今年規劃八主題、49展區，包括生活與設計、流行家用品、個人化商品、卡通授權商品、生活雜貨等。台灣館位於東京有明展覽館南四館，展出的產品備受買主青睞。