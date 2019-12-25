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台灣生物產業發展協會30周年 將續推動產業未來發展

2019-12-25 20:42經濟日報 記者陳書璿／即時報導

灣生物產業發展協會(25)日舉辦成立30周年慶祝晚宴，由理事長李鍾熙主持，行政院政委吳政忠親臨致賀，並發表演講，除肯定協會在國內生技產業發展扮演重要推手，也期勉產業能緊抓下一波生技醫療發展的趨勢，善用新的數據科技，建構精準健康產業價值鏈，切入全球生醫產業舞台，再創高峰。

慶祝晚宴中，並發表由時報出版的「生技時代關鍵報告」紀念專書，也邀請台灣研發型生技新藥協會理事長張鴻仁、免疫功坊董事長張子文、有聯生技董事長詹維康、台杉二號水牛基金總經理沈志隆參與「下一個生技三十年」願景對談，暢談產業現在面臨之挑戰，值此關鍵時刻如何因應，及各領域未來發展前景。

慶祝活動也特別邀請歷任理事長—創會理事長蘇遠志教授、田蔚城博士、味丹董事長楊頭雄、永豐餘總裁何壽川、台糖董事長陳昭義及現任理事長李鍾熙一同切蛋糕祝賀協會30歲生日快樂。

理事長李鍾熙在致詞時表示，協會與產業過去三十年共同攜手，見證產業從味精工業發展到學名藥，再到新藥開發；如今走到要「轉大人」的關鍵時刻，協會將繼續協助推動產業，特別是在國際化、推動政策、訓練人才及獎勵產業發展上，承載半甲子以來的使命感與熱情，邁進下一段路。

慶祝晚宴吸引產官學研近400人與會，行政院及四大部會首長包括政委吳政忠、科技部次長謝達斌、金管會副主委張傳章、生科司司長陳鴻震、食藥署署長吳秀梅、工業局副局長楊志清等均前來支持祝賀，生技產業界領袖包括逸達執行長甘良生、智合總經理汪嘉林、晟德董事長林榮錦、華威創投合夥人李世仁、智擎創辦人葉常菁、藥華執行長林國鐘、台灣尖端董事長蘇文龍、懷特總經理鄭建新、杏輝副董李易達等與會；各大公協會包括TRPMA理事長張鴻仁、台灣物聯網產業技術協會理事長黃崇仁、製藥公會理事長蘇東茂、製藥協會理事長王玉杯、學名藥協會名譽理事長王舜睦、新北市生技產業發展聯盟理事長郭義松等公協會領袖也都親自與會。

台灣生物產業協會成立三十年，目前共有超過120家團體會員，在推動產業國際合作上，所舉辦的生技月活動至今已17年， 而2019年更與全球生技協會共同舉辦亞洲生技大會，創造了2000場次的商機媒合，被國內外視為國際合作的最佳平台；「與政府有約」活動則是向政府主要主管官員提出產業政策推動建言；生技產業深耕學院設立是為了替產業界培訓人才，目前已培訓超過1400名產業即戰力，更在今年榮獲人力資源領域的國家級最高奬項「國家人才發展獎」殊榮；傑出生技產業獎的選拔，更是要獎勵產業界的明日之星。未來，協會將與產業持續攜手合作，推動產業未來發展。

生技產業灣生學名藥

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