東森百億投資林口國際媒體園區 將打造全球營運總部

東森集團今（25）日公布取得新北市林口國際媒體園區B基地標案，以3.28億權利金取得開發案，預計斥資百億元為東森打造全球營運總部。

東森集團創辦人王令麟表示，東森過去經營媒體品牌，從有線電視MSO、東森電視、東森購物、東森新聞雲，長期投資引領創新產業，將東森打造為創新新媒體、新零售商；數位雲端對媒體是挑戰也是機會，5G、AI、AR將改變消費者生活，東森在數位轉型的經驗與不斷創新精神，能夠將軟實力與硬體整合到位，為台灣的文創、娛樂、音樂、IP跨向國際，引領台灣品牌、零售一起站向舞台，我們將在林口國際媒體園區投資一百億元。

東森今天表示，未來東森集團將透過旗下東森新媒體、東森購物及所有東森集團相關企業資源與營運經驗，為東森打造全球營運總部，並結合AI大數據及新科技的運用，面對5G 科技浪潮來襲，台灣的文創、娛樂、音樂能在全球華人佔有重要地位。

東森集團合計相關企業 2019 營收預計達302億元，獲利達9.7億元，近年擴張線下布局，搶攻國際化市場，併購自然美、草莓網、寵物雲，除了通路發展，成功轉型發展商品品牌、內容IP，邁向大健康，大美容事業，建立東森生活圈，預計2024年，集團相關營收將超越1300億元，獲利超過140億。