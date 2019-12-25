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生技論壇 沈志隆：台灣有三大優勢

2019-12-25 20:26經濟日報 記者陳書璿／即時報導

灣生物產業發展協會30周年慶生技產業關鍵時刻論壇，邀請總統府科技顧問柯美玥、台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙、台北醫學大學講座教授胡幼圃、台灣生物產業發展協會前理事長田蔚城、華威創投合夥人李世仁、晟德集團董事長林榮錦、基亞生技董事長李世忠、智擎創辦人葉常菁等，共同回顧台灣生技30年，從過去、現在到未來去討論台灣生技產業的挑戰與機會。

總統府科技顧問柯美玥指出，回顧過去30年台灣生技產業發展有幾個重要的關鍵，包括2007年的<生技新藥發展條例>以及2009年<生技起飛鑽石行動方案>，因為法規開放讓台灣生技新藥發展因而蓬勃發展。

而台杉投資生技事業負責人，也是台杉水牛二號基金經理人沈志隆則表示，推動生技產業，創投扮演重要角色。不管是否要效法以色列模式，台灣還是有三大優勢包括，人才、製造和網絡。所謂人才，台灣人才並不輸美國人才，特別在DCB等國家機構訓練過再進入業界的專業人才；製造方面，IT或各方面製造業有很好的水準；網絡溝通方面，台灣地狹人稠，很容易聚集該行業的精英和人才，台灣應該要善用優勢發展生技醫療產業。

論壇第二場主題「下個世代生技產業生力軍」未來將是數位醫療，特別是結合AI新科技的數位醫療，邀請數位醫療公司安盟生技共同創辦人林群倫、奎克生技，數位病理醫療影像AI公司雲象科技及育世博生技創辦人蕭世嘉，討論在台灣做生技新創的經驗。

至於討論到台灣生技產業的挑戰與機會，則邀請資誠會計師事務所副所長生醫產業負責人曾惠瑾來擔任主持人，從募資到是否適合到海外掛牌等議題進行討論。

林世忠認為，現在生技產業的氛圍要募資困難度的確比較高，所以要如何說服投資人就是關鍵。如同林群倫說的，募資拿錢不要拿的太隨便，找到的錢是要有價值的smart money。

林榮錦則認為，募資應該在最美麗的時間在募資，募資之前先想清楚，3~5年後的公司發展，5年後的公司會怎樣。不要需要錢才募資，先以現金流兩平，再來是損益兩平為目標。要記住，公司有再好的口碑信用(CRDIT)，都只有一次機會。

生技產業灣生募資

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