洲際酒店集團台灣版圖再增 智選假日酒店進駐逢甲商圈

洲際酒店集團(IHG)台灣版圖再增！旗下假日智選酒店進駐台中逢甲商圈，新館將於12月底盛大開幕，這也是假日智選酒店在台中的第二館。

洲際酒店集團在全球擁有16個酒店品牌，遍布全球逾100個國家和地區，忠誠客户計畫—IHG優悅會，則擁有超過1億名會員。

洲際酒店集團看好亞洲旅遊市場日益活絡，其中，來台旅客連續三年創新高，無論是旅遊、商務客群，對台灣酒店需求皆穩定成長，因此積極在台布局，要將旗下橫跨中、高階市場多元風格酒店引進台灣，為旅客帶來獨特的住宿體驗。

由誠益開發投資、洲際酒店集團管理的智選假日酒店，選定台中核心地段--逢甲商圈盛大開幕，預期可為台中旅遊市場注入新活力。

誠益開發由擁有30年以上建築經驗團隊創立，並首次跨足觀光產業，主要看好逢甲商圈住宿逆勢成長20億的商機，與國際品牌聯手，將最具競爭力的酒店品牌帶進逢甲商圈，自地自建期望能帶動觀光人潮，與逢甲商圈共生共榮。

洲際酒店集團表示，新館位於逢甲夜市周邊，距離台中國際機場和高鐵台中站僅需15分鐘車程，交通機能方便，全館共有96間客房，入住即可體驗智選假日品牌要素：優質睡眠、智選早餐、免費網路及暢快沐浴。