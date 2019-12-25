東森取得林口國際媒體園區B基地標案 將投資100億元

東森集團(2614)今(25)日宣布，取得新北市林口國際媒體園區B基地標案，未來東森集團將透過旗下東森新媒體、東森購物及所有東森集團相關企業資源與營運經驗，為東森打造全球營運總部，並結合AI大數據及新科技的運用，面對5G科技浪潮來襲，台灣的文創、娛樂、音樂能在全球華人佔有重要地位。 東森集團創辦人王令麟表示，東森過去經營媒體品牌，數為轉型後往媒體多元發展，東森將在林口國際媒體園區投資100億元。

東森集團創辦人王令麟表示，東森過去經營媒體品牌，從有線電視MSO、東森電視、東森購物、東森新聞雲，始終秉持長期投資，引領創新產業發展，樹立東森為創新新媒體、新零售之新商模，贏得消費者的信任，數位雲端對媒體是挑戰也是機會，5G、AI、AR將改變消費者生活，東森在數位轉型的經驗與不斷創新精神，能夠將軟實力與硬體整合到位，為台灣的文創、娛樂、音樂、IP跨向國際，引領台灣品牌、零售一起站向舞台，東森將在林口國際媒體園區投資一百億元。

東森表示，投標林口國際媒體園區B基地案於108年12月25日接獲新北市政府經發局得標通知函，林口國際媒體園區結合林口新創園區及工業區新創產業聚落，帶動新北市及林口邁向智慧城市升級，緊鄰機場捷運A9站優勢，有利國際化發展，尤其科技人才是國家未來競爭力，影視園區作為來台第一站，發展媒體國際化，打造東南亞AI人才中心，非常具備優勢，未來林口國際媒體園區將提供AI、5G、IOT等相關產業或公協會團體進駐，東森將與人工智慧學校、華碩集團及廣達集團等合作，打造國際合作交流平台，成為AI智慧文創園區之孵化器。