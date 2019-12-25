無人機在這兩大領域 扮演角色越來越多元實用

在娛樂運動、公共應用兩大領域，5G競速無人機可以做空中F1賽車比賽，可在夜間利用LED燈帶動效果，也能將無人機包覆像一顆足球，雙方組隊類似足球比賽做射門競賽，形成近年來國際性的新型無人機賽事。

這項競賽在2019年12月初在桃園市舉辦過，邀請11國六十餘位飛手參加，獲得好評；也可以拚速度的比賽，看誰家的無人機飛得快。展望娛樂運動方面，5G競速無人機構想中，還可加入數位內容加值、虛擬障礙的混合實境、高速定位競賽等。

工研院資通所資訊應用核心技術組組長李國徵率領團隊，開發「電信操控無人機隊解決方案」，廣泛應用於警政、水利、環保、交通上。

他說：「5G有高速、低延遲、大連結等特點，傳遞速度可以比4G快上十倍，應用於公共領域，包括維安保全、橋梁巡檢執行發揮更大效益；未來5G大頻寬可傳輸高解析影像，以邊緣運算 (Edge Computing)在第一時間完成分析；在娛樂運動則能帶動無人機競速及數位影音的加值應用。」

工研院優化「通訊模組」、「自動化」以及「充電系統」三大關鍵技術，成功打造出「警用無人機隊自動影音巡邏系統」。在經過一年的改良，新款機型在安全性、長續航、智慧化都有進一步的突破。

李國徵說明重要的突破包括機體安全上增加降落傘的機構；抗干擾，添增非GPS的飛控穩定技術；以移動充電站提供機隊部署。關鍵的電力方面，可重組平價電池陣列技術(RAIBA)，獲得2019全球百大科技研發獎(R&D100)。

利用AI影像辨識，可對車流分析、橋梁劣化影像AI辨識，在公路總局協助下，今後針對橋梁的檢測無人機將可扮演更多的角色，減低人工爬上高處的危險，未來在AI影像協助下，橋梁的生銹、裂縫也可提供有效判讀。

今年以來工研院資通所的無人機團隊，拓展了三項應用，包括跟新北市警察局合作用無人機搭載基地台在高空建構專網，在30公尺高提供可涵蓋300公尺半徑通訊範圍，並搭載專用網路提供警用，免去跟民眾共用頻寬造成塞車訊號不良的缺失。特別是，可以快速將影像傳回行動指揮車，作為判定維安、交通管理的依據及參考。

工研院也跟基隆市產發處合作進行無人機水土保持預防管理；由於基隆市丘陵地高達95%，以人工巡邏耗費人力，規劃運用無人機收集影像，觀察有無濫墾、地震及颱風後的水土異狀等，尤以後者無人機可替代有風險性的任務。

經過工研院的產品改良，新款無人機擁有更強的功能。李國徵強調，繫留無人機經過優化電力模組，並加入有線通訊鏈路，飛行時間可達12小時以上，比過往的6小時增加一倍；另外在無GPS環境提供無人機輔助定位技術，適合在水庫隧道的巡檢工作。最近工研院協助曾文水庫隧道影像的拍攝，即是利用無人機搭配非GPS的定位技術，在隧道內也能完成巡檢的任務。

此外，無人機搭載雙鏡頭應用，也添增新的功能，一顆搭載可見光鏡頭用於日間，另一顆搭載具有遠紅外線熱影像功能使用於夜間，結合影像辨識偵測人車，例如使用於新北市寶可夢活動估算人數。而傳輸上以4G/LTE能展延無人機操控的距離，並採用影像傳輸專利技術來減低延遲，1秒鐘即可收到影像畫面，相較直播主在FB、YouTube做直播時，往往會有25秒的延遲，工研院這項專利技術便可克服。

展望未來的市場開拓，李國徵認為，商用無人機垂直應用解決方案已受各方矚目，尤其是交通領域應用佔有極大的市場，今年在交通科技產業會報中設置十個產業小組，其中一個即為無人機科技產業小組，與經濟部合作，配合科技發展積極推動各項應用落地。