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中光電「外套暖聖誕」 溫暖苗栗偏鄉學子

2019-12-25 17:49經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

中強光電自2014年起於公司內部發起「聖誕換換愛」的公益活動，邀請同仁們與公司一同關懷苗栗偏鄉小校，迄今已堂堂邁入第六年。聖誕傳愛六年不間斷的中光電，今年以「聖誕換換愛，外套暖聖誕」溫暖苗栗偏鄉學子。

中光電今年運用48萬元的善款，為孩童購買舒適保暖的連帽毛絨外套及爆米花，並由11位中強光電螢火蟲愛之光服務隊志工及捐款同仁化身為聖誕老公公，於12月23日及24日親自將滿滿祝福送達苗栗縣通霄鎮福興武術國小、大湖鄉大南國小、公館鄉開礦國小、南庄鄉蓬萊國小及幼兒園、東河國小及幼兒園、泰安鄉士林國小及幼兒園、象鼻國小及幼兒園，與369位孩子們歡度暖心聖誕佳節。

此外，中強光電也將部份善款投入於世界和平會「搶救受飢兒」、安得烈慈善協會「童桌團圓」及桃園教養院-小蝸牛棉被工坊「寒冬送被」計劃，讓165位需要幫助的學童享有豐盛早餐、年菜及冬暖被12月24日平安夜當日一早，中強光電財務長何新斌副總經理和6位志工同仁來到全台唯一以武術辦學，培育出不少柔道、跆拳、武術國手的學校-通霄鎮福興武術國小，在精彩絕倫的武術表演中，與63位孩童一起歡度聖誕佳節。

何新斌感性地表示，中光電與武術國小的緣份，就從2018年光電小尖兵開始，當時見識到學生爐火純青的武術表演，從此建立深刻印象；接著，我們幫武術國中和國小各建置一間配有公司得獎產品-雷射超寬屏觸控系統及超短焦雷射投影機的多功能數位教室，並與聯合大學資訊志工隊一同來學校舉辦光耀科技營，透過緊張刺激的程式設計比賽和有趣又神奇的VR智慧頭盔DIY，與大家度過美好又充實的一天。這次為大家帶來的超暖外套以及聖誕爆米花，希望讓大家有一個既溫馨又甜蜜的聖誕佳節！更期待同學能為自己的未來加油，朝自己的目標勇敢向前，築夢踏實。

令人感動的是，活動結束後，所有孩子們不約而同的將何財務長及所有志工團團圍住，「抱緊」處理，每句「謝謝」都是無價之寶，也是支持企業繼續舉辦系列活動的最大動力。

連續兩天，中強光電志工們在苗栗各鄉間小路及蜿蜒山路拼命奔波，終於完成七間學校的聖誕傳愛任務，也收到了學童們熱情且真誠的祝福，從苗栗縣公館鄉開礦國小各年級的相聲、陶笛及直笛表演、泰安鄉士林國小及象鼻國小熱情如火的勁歌熱舞，通霄鎮福興武術國小令人嘆為觀止且讚嘆連連的武術表演，以及孩子們有創意更有溫度的手作卡片，讓我們發現學童們的無限可能，期待偏鄉學童能為自己的將來開創更多可能性，翻轉自身未來。

中強光電財務長何新斌及志工同仁與福興武術國小師生合照。中光電／提供
中強光電財務長何新斌及志工同仁與福興武術國小師生合照。中光電／提供
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福興武術國小學童熱情地向中強光電財務長何新斌討抱抱。中光電／提供
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中強光電財務長何新斌及志工同仁與福興武術國小表演學童「以武相會」。中光電／提供
中強光電財務長何新斌及志工同仁與福興武術國小表演學童「以武相會」。中光電／提供
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中光電志工幼兒園

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