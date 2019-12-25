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春雨70周年廠慶 以發展成世界扣件大廠為願景

2019-12-25 17:33經濟日報 記者林政鋒／即時報導

台灣鋼鐵集團旗下春雨工廠25日70周年廠慶，以「雄獅再起、雋永百年」為主題，董事長林輝政表示，自從台灣鋼鐵集團進駐後，對春雨營運績效的改善有目共睹，不僅調整各集團公司之定位，發揮集團產銷綜效，重新擦亮春雨招牌，面對全球化時代的來臨，更將以台灣為據點布局全球通路躍向國際，實現「世界級建築扣件大廠」與「世界級高端扣件大廠」二大願景目標，向百年企業邁進。

包括經濟部長沈榮津、行政院政務委員龔明鑫、工研院董事長李世光、中鋼董事長翁朝棟、春雨創辦人之一李春堂與春雨歷任董事長，以及主要銀行團代表共百餘人參與春雨廠慶活動。

林輝政表示，70年前李春雨創辦春雨公司，是台灣第一家螺絲工廠。之後的春雨在李春雨、李春堂兄弟二人一起打拼，逐步擴充規模的帶領下，堪稱是「台灣螺絲之父」。因此他感恩一路走來打拚的員工，相互扶持的夥伴、客戶，以及支持春雨的所有股東。

林輝政表示，經過新經營團隊努力，春雨集團各子公司展現整合綜效，2018年營收與獲利創下十年新高，其中印尼、美國、東莞、上海友鉅等四家子公司的獲利破歷史紀錄，今年雖然面臨美中貿易摩擦的衝擊，面對險峻的產業環境，春雨的表現仍然不錯，集團內也有二家公司的獲利再度破歷史紀錄。

經濟部長沈榮津說，面對中美貿易的摩擦，政府積極促進台商回流，繼大型企業已回台投資7000多億元後，明年將由中小企業接棒，目前申請投資額度超過300億元，超乎原先預期的200億元，未來將繼續刺激建築、離岸風電等所需的鋼鐵內需商機。他並承諾會積極營造好的產業環境協助廠商升級。

中鋼董事長翁朝指出，中鋼積極協助客戶拓展市場與升級責無旁貸，他認為根據世界鋼鐵協會(WSA)最新預測，2020年比較看好的產業有汽車、建築及機械業；這三個產業與扣件需求息息相關，對春雨及扣件產業來說「春燕不是一隻，而是來一群」。

展望未來，春雨將持續整合集團內部資源，同時配合台灣鋼鐵集團採取的全循環經濟營運模式策略發展，為春雨蓄積長期成長的資糧與動能，整個春雨集團將以實現「世界級建築扣件大廠」與「世界級高端扣件大廠」為目標。林輝政說：「我們不僅要掌握金字塔底層最大應用的建築市場商機，同時向金字塔頂端具高附加價值應用的利基市場挺進，包括高鐵、航太、汽車以及嚴酷環境下如石化業所需的扣件領域發展。」

春雨70周年廠慶，以發展成世界扣件大廠為願景。記者林政鋒攝影
春雨70周年廠慶，以發展成世界扣件大廠為願景。記者林政鋒攝影
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春雨70周年廠慶，以發展成世界扣件大廠為願景。春雨提供
春雨70周年廠慶，以發展成世界扣件大廠為願景。春雨提供
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春雨70周年廠慶，以發展成世界扣件大廠為願景。記者林政鋒／攝影
春雨70周年廠慶，以發展成世界扣件大廠為願景。記者林政鋒／攝影
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春雨70周年廠慶，以發展成世界扣件大廠為願景。記者林政鋒／攝影
春雨70周年廠慶，以發展成世界扣件大廠為願景。記者林政鋒／攝影
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春雨70周年廠慶，以發展成世界扣件大廠為願景。記者林政鋒／攝影
春雨70周年廠慶，以發展成世界扣件大廠為願景。記者林政鋒／攝影
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春雨鋼鐵中鋼

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