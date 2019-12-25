星巴克門市數被路易莎超越 網大談背後原因

路易莎咖啡門市數統計至最新已經來到489家。圖／路易莎提供 分享 facebook

星巴克門市數目前有480間已被對手路易莎的489間超越，消息一出後網友討論認為，星巴克近年來不停漲價，而路易莎在中低價位相對成功，不過也有人說，喝星巴克是喝品牌，地位是不可動搖的。

星巴克今年下半年新開門市有21間，撤店10間，更在不久前證實經營20年的中山門市將營業至明年1月2日，目前全台共有480間店面，而對手路易莎咖啡目前門市數量小幅領先星巴克，共有489間，明年盼望能突破500家門市，更望營收能拚增三成。

對此，星巴克則說，兩家品牌定位不同，對競爭對手無法評論，不過以2018年的營收狀況來看，星巴克仍領先所有咖啡連鎖通路，共賺進110億元。

消息一出後，網友則在ptt上表示，「有人喝咖啡是在喝一個潮，星巴克地位不可動搖」，不過有人認為，「路易莎走中低價位蠻成功的阿，又不是人人都喝的起星巴克」、「金礦都收的差不多了，應該市佔被路易莎搶不少」、「路易莎便宜cp值虐星巴克好嗎」、「路易莎的店有些質感比星巴巴好多了」，但也有人指出，星巴克近年來商品價格不斷調漲，已經喝不下去了。

雖然有些網友以自身周遭店家觀察，認為路易莎生意不錯，但也有些網友依財經面分析快速展店背後可能原因，「餐飲類的快速展店就是要拼上市炒股」、「上市櫃好賺啊，擴點衝營收」、「單店年營業額平均1000萬左右，可能有賺但不多」、「蛋塔效應？上市換錢爽一波？」、「我是不會久抱啦，看看美食…」、「之後會不會有倒閉潮啊？台灣咖啡店密度超驚人」。