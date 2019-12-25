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喝馬祖高粱配龍蝦不是夢 海大今發表龍蝦養殖重大突破

2019-12-25 12:16聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

馬祖東引早年曾是龍蝦故鄉，近十年卻逐漸減少，為了恢復往年榮景，連江縣政府去年啟動封閉10年的「東引北海坑道」，放養4千多隻幼蝦。海大今天發表龍蝦養殖重大突破，率全球之先開發成功龍蝦人工飼料，能穩住最關鍵的60天小蝦期，對未來從抱卵到成蝦一條龍養殖感到樂觀，校長張清風說，預計5年內能幫馬祖龍蝦養殖成功。

國立臺灣海洋大學今天上午在行政大樓三樓會議室舉辦「馬祖海域棲地及資源保育計畫成果發表會」，分別由海大海洋中心蔣國平教授及陳歷歷研發長發表「藍眼淚」及「龍蝦復育」相關研究成果。連江縣長劉增應議長張永江專程飛來支持。

海洋中心教授陳歷歷表示，龍蝦屬於高經濟價值的水產品，每年全球龍蝦產值超過60億美元，但由於龍蝦還不能完全人工繁殖，還是要靠野外捕撈，造成野外數量日漸減少。

然而龍蝦養殖的困難主要因素包括，因為過度捕撈造成種蝦體型偏小，缺乏健康的種蝦及品質好的卵，且孵化率不高，同時葉狀幼體浮游時間長，要人工養成到透明玻璃苗的技術困難，加上成蝦成長緩慢，脫殼時在腸胃道及殼硬化前需要掩蔽物，最關鍵的是，在人工養殖過程中，不同生長期的龍蝦缺乏適當的人工餌料餵養，也讓養殖面臨重重困難。

陳歷歷教授所率領的研究團隊，針對市場上常見的波紋龍蝦，研發中性浮力凝膠餌料，可以根據不同生長期龍蝦的特性與需求，調配專用的營養配方。

陳歷歷指出，一般養殖的生物餌讓龍蝦吃的多但吃的不夠營養，人工餌料不僅可以讓龍蝦吃的飽，也能給龍蝦更多的養分，同時人工餌料可以根據不同幼苗期提供複合式的養分強化免疫，不但比生物及新鮮餌料成本低也方便保存，更可以避免飼料擴散與水中，保持水質狀態。

陳歷歷說，目前研究團隊研發的人工餌料，已經可以讓龍蝦從卵孵化到葉狀幼苗養成超過兩個月，這是全球首次開發成功的龍蝦人工飼料，相信未來要達成龍蝦完全養殖將是指日可待。

劉應增表示，龍蝦養殖成功是非常困難的事，現在海大在人工飼料有重大突破，北海坑道環境已整理完成，希望海大實驗室培養成功的幼苗，將來移到北海坑道半天然環境讓牠長大，養7、8個月要是能長到500公克，那經濟效益不得了了，他希望很快就能看到成果。

校長張清風說，他預估5年內，可從龍蝦苗養到成蝦一條龍養殖成功，也是繼解密馬祖「藍眼淚」後，為馬祖產業再立功。

海大陳歷歷教授所率領的研究團隊，率全球之先開發成功龍蝦人工飼料，能穩住最關鍵的6...
海大陳歷歷教授所率領的研究團隊，率全球之先開發成功龍蝦人工飼料，能穩住最關鍵的60天小蝦期。記者吳淑君／攝影
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連江縣政府去年啟動封閉10年的「東引北海坑道」，首次放養4千多隻體長約5到8公分...
連江縣政府去年啟動封閉10年的「東引北海坑道」，首次放養4千多隻體長約5到8公分的幼蝦。圖／連江縣政府提供
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連江縣長劉應增表示，龍蝦養殖成功是非常困難的事，現在海大在人工飼料有重大突破，北...
連江縣長劉應增表示，龍蝦養殖成功是非常困難的事，現在海大在人工飼料有重大突破，北海坑道環境已整理完成，海大實驗室培養成功的幼苗，可放到北海坑道養大，希望很快就能看到成果。記者吳淑君／攝影
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連江縣政府去年啟動封閉10年的「東引北海坑道」，首次放養4千多隻體長約5到8公分...
連江縣政府去年啟動封閉10年的「東引北海坑道」，首次放養4千多隻體長約5到8公分的幼蝦。圖／連江縣政府提供
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海大率全球之先開發成功龍蝦人工飼料，能穩住最關鍵的60天小蝦期，校長張清風說，預...
海大率全球之先開發成功龍蝦人工飼料，能穩住最關鍵的60天小蝦期，校長張清風說，預計5年內能幫馬祖龍蝦養殖成功。記者吳淑君／攝影
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海大率全球之先開發成功龍蝦人工飼料，能穩住最關鍵的60天小蝦期，校長張清風說，預...
海大率全球之先開發成功龍蝦人工飼料，能穩住最關鍵的60天小蝦期，校長張清風說，預計5年內能幫馬祖龍蝦養殖成功。記者吳淑君／攝影
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