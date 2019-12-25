產業聚落彈性製造 兩利基

貿協主辦，2020年採購大會共計四場，依照「產業聚落」和「彈性製造」的兩大方針舉辦，貿協表示，由於產業聚落和彈性製造是臺灣最具國際競爭力的優勢之一，因此凸顯優勢，也能創造台灣製造的最大利基。

貿協強調，為協助廠商進行海外拓銷，貿易局與貿協因應外在貿易環境變動，如美中貿易戰、日韓貿易戰等，即時提出最新資訊與創新方式，因此貿協在明(2020)年分四場在各產業聚落舉辦，方便買主訪廠。

其中，首發場北部在3月即進行一場綠色、資通訊、智慧系統與生技醫療採購大會。明年聚焦在「智慧物聯X永續環境X智慧城市X 生技醫療」 四大主題 , 預計邀請40多國、超過200家買主來臺採購，各產業買主比例大約為智慧物聯三成、永續綠能三成以及智慧城市兩成、生技醫療二成，與國內約500家供應商進行逾2,500場次的洽談。

展望全球產業未來發展，貿協指出，運用人工智慧之物聯網應用將引領產業動能。我通訊產業受惠於智慧家庭與智慧城市的商機，以及影音串流服務蓬勃發展，促使無線通訊產品需求增加，預估未來產業成長動能將來自雲端應用、邊緣運算、5G、自駕車等應用。

此外，市場看好未來仍為5G商化，5G啟動後也將帶動包括車聯網、AIoT等應用市場需求，為我電子資通訊產業未來市場需求火車頭，今年辦理的採購大會台北場，強力洽邀全球智慧物聯、永續環境和智慧城市各項應用的買主來台採購，協助我商開發智慧物聯網與永續綠色城市應用商機，明年北部場採購大會將寫佳績。