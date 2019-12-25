貿協採購大會 橫跨北中南

2019年的「全球大型零售通路採購大會」盛況不下以往，由貿協秘書長葉明水（中）領軍，邀請全球貿易夥伴共襄盛舉。 貿協／提供 分享 facebook 2020年適逢中華民國對外貿易發展協會（以下簡稱貿協）50周年慶，將擴大規劃一系列台灣優勢產業採購洽談會，橫跨北中南三地，分別舉辦北部產業聚落採購大會、中部產業聚落採購大會、南部產業聚落採購大會和全球大型零售通路採購大會，預計千餘位國際買主將來台共創商機。

「2020年採購大會」將舉辦四場，均為經濟部國際貿易局主辦，由外貿協會執行，並且規劃整日一對一的採購洽談會，預計貿協外館單位將會派人在現場介紹各國經貿文化特色，極大化「雙向互惠交流」的經濟效益。

貿協表示，明（2020）年聚焦「15項台灣優勢產業」，包含綠能、ICT、醫療、智慧機械、美粧、運動用品等，廣邀全球國際大型買主來臺採購，目標超越以前全球買主齊聚臺灣的盛況，動員貿協63個據點的海外人員，以最有效率的方式媒合國際重要買主，協助我商外銷。

2020年採購大會共計四場，依照產業聚落各具活動特色，包括北部產業聚落採購大會、全球大型零售通路採購大會、南部產業聚落採購大會、中部產業聚落採購大會。

至於舉辦時間方面，國內業者均可免費上網預約參加外（網址為：https://info.taiwantrade.com），活動時間以「北部產業聚落採購大會」為首發，將於2020年3月3日舉行，第二場則是全球大型零售通路採購大會，舉辦時間為2020年5月19日。

第三場則為「南部產業聚落採購大會」，登場時間是2020年6月17日，壓軸場、第四場就是中部產業聚落採購大會，舉辦時間則落在2020年7月15日。

其中，較具規模的「全球大型零售通路採購大會」，貿協指出，本次大會聚焦在臺灣美妝、消費品、運動用品、電商產業，這些產業也是近年表現穩定成長的未來明星產業。

另外，此次採購大會將會極力邀請國外重量級的買主，以提升台灣整體知名度為目標，藉由相關媒體宣傳和行銷活動，相信這場採購會大會將會帶給台灣廠商不一樣的感受。

據悉，去年的全球零售通路採購大會規模盛大，同樣由經濟部貿易局、外貿協會舉辦，以醫療器材、美妝和運動用品等零售通路為主，計有33國、120位買主來台，洽談場次逾1,200場，今年可望再寫佳績。