經部領軍 推智慧機械雲平台

經濟部領軍打造公版智慧機械雲，由經濟部長沈榮津（前排左五）與台灣機械公會理事長柯拔希（左四）等人共同發表。 記者宋健生／ 攝影 分享 facebook 為達成機械業2兆元產值目標，經濟部領軍工研院、資策會、精機中心、金屬中心等法人能量，昨（24）日共同發表公版「智慧機械雲平台」，預計明年下半年邀請開發商與終端使用者測試，最快2021年上路。

這項服務有如手機軟體商店「App Store」，可解決現有機械雲彼此不相容，導致不同開發者的軟體服務難以共存使用的痛點，不僅有效提升機械產業轉型智慧化的速度與競爭力，更創造設備業者、軟體開發商、終端使用者三贏局面。

目前公版機械雲已在金屬加工等不同領域應用驗證。台灣機械公會理事長柯拔希說，機械雲是機械業走向智慧製造的關鍵，可讓台灣機械產業再次偉大，也能吸引全球廠商向台灣採購，將創造千載難逢的龐大商機。

柯拔希指出，美中貿易戰讓許多工廠從中國大陸移出，近期機械公會到越南、印度考察，就發現許多廠商相繼轉移生產基地，而設廠就有設備需求。

經濟部長沈榮津表示，智慧機械雲是未來發展趨勢，但國內多數中小企業想要進行數位化轉型，卻面臨資訊人力不足，進行整廠整線數位化及智慧化的工作難以實現等瓶頸。

他指出，經濟部結合各法人能量，建構公版智慧機械雲平台，這個平台具備三大特色：第一，建立單一入口，支援機械產業雲端服務；第二，SaaS軟體共享，減少開發成本；第三，鏈結國外大廠雲端資源，全球服務無國界。