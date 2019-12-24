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蘇貞昌親頒公共工程金質獎 期許打造金質台灣

2019-12-24 22:25經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

行政院共工程委員會今（24）日舉辦「第19屆公共工程金質獎」頒獎典禮，行政院長蘇貞昌出席親自逐一頒發獎項，更期許所有獲獎人成為國家公共工程的前導及標竿，讓台灣向上提升、打造金質台灣。

蘇揆表示公共工程涉及公共事務、公共安全及公共利益，政府對公共工程極為重視，獲獎人榮獲這個獎項，固然是個人光榮及單位榮耀，但公共工程金質獎的舉辦，也代表政府對公共工程的重視及人民的承諾，是國家要努力之處。

蘇揆強調，每個工程都是最硬與最軟的結合，也是業主的需要、夢想及施工人員的經驗技術，要用最硬的材料、最軟的構想，不但要與時俱進，且要符合各方需要，否則中間若有任何偷工減料，將來嚴格檢驗時，就會露出馬腳。

蘇揆表示，他一輩子從事公共服務，從地方到中央，看到許多工程品質欠佳，儘管所有得奬人及獲獎團隊都是該領域專家，工程會也會負責把關，但他仍深切期待獲獎人在最優的獎勵及導引下，也要用最嚴的標準，為公共工程把關。

蘇揆進一步指出，台灣已進入新世代，我國過去雖歷經政治戒嚴，但在台灣人的勇敢、智慧及堅持下，已經打開，在技術上，台灣已成為與美國、瑞士及德國並駕齊驅的世界四大創新強國，但在發包及規範時，應該要邁向「2.0」，應有更好、更嚴格的要求。

工程會主委吳澤成表示，獲獎工程團隊除獲得國內工程界最高榮譽外，得獎廠商可在一定期間享有減收押標金、履約保證金、保固保證金或估驗保留款之獎勵優惠，並可列為採購評選加分對象，或因應國內緊急需求成為政府優先招商議價的對象，讓優良的工程廠商獲得優先承攬機會，以確保公共工程品質。

吳澤成表示，「個人貢獻獎」及「公共工程專業獎章」得獎者多為第一線的工程人員，不論在國家公共建設品質制度的貫徹執行、規劃設計與施工等各階段工作都非常辛苦而且有特殊貢獻，獲獎可謂實至名歸。

工程會表示，本屆公共工程金質獎共有40個工程因品質優良獲獎，其中包括「桃園市桃園區中路二號基地新建公營住宅統包工程」、「大礁溪橋上游段河川環境改善工程」及「高雄港第三船渠大港橋暨遊艇碼頭專區擋浪設施新建工程」等獲特優。

工程會指出，「個人貢獻獎」及「公共工程專業獎章」計有10人獲獎，本屆除各縣市政府積極推動公營住宅政策，展現良好執行成果，有多件工程得獎外，其他獲獎工程在採用統包方式及自動化等技術，整合營運與製造流程界面，提升遠端監控及優化供應鏈等均有良好績效，提供民眾更優質的生活及休閒環境。

蘇貞昌吳澤成

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