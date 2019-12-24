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平安夜拋震撼彈 高利短期儲蓄險明年恐買不到了

大成今年前三季表現亮眼 緬甸廠投產不到半年就賺錢

2019-12-24 19:54經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

國內飼料與肉雞大廠大成（1210）24日參加證交所法說會，董事長韓家宇表示，大成今年前三季整體獲利已達到一定水準，其中大成緬甸廠5月投產，短短半年已獲利，而飼料量增加與食品都有不錯成績；法人認為，大成今年前三季稅後純益18.08億元，已逼近去年全年20.1億元，今年全年每股純益（EPS）有望挑戰3元以上。

大成今年前三季累計營收567.7億元，稅後純益18.1億元，年增率16.4%，EPS為2.32元。韓家宇說，大成在東南亞市場中，最早從越南開始，後來前進印尼和馬來西亞，最近則是柬埔寨和緬甸，更以生產飼料和種雞的緬甸廠表現亮眼，今年5月投產，不到半年時間，目前已經獲利，成績不俗。

大成集團與日本昭和產業今年12月中簽約，雙方將針對雞蛋以及麵粉領域進行合資合作，總金額約20億元，2021年將打造出全台最大雞蛋旗艦廠，雞蛋市占率有望從7至8%，提高至20%，未來分兩部分，一部分是契養，另一部分則是打造一條龍生產。

麵粉方面，則將合作研發高纖維、低GI（升糖指數）以及各種專業用粉，預計專用粉品項將增加一倍至超過200項，搶攻高端烘焙市場。

另外，今年7月台灣成為口蹄疫非疫區，反觀非洲豬瘟導致大陸豬隻少了近一半，現場有法人詢問，未來是否可能出口日本，韓家宇認為，若要出口，越南比日本更有機會；而大陸市場，目前雞肉價格有上來，特別是經營種雞的公司都有賺錢，只是大成的量小，利潤占比不高。

至於台幣大幅升值，對短期獲利影響，他表示，因大成是原料進口商，對獲利來說則相對有利。

大成24日股價收44.4元，上漲0.25元。

大成雞蛋新品。圖／大成提供
大成雞蛋新品。圖／大成提供
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大成產品。圖／大成提供
大成產品。圖／大成提供
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國內飼料與肉雞大廠大成24日參加證交所法說會，董事長韓家宇出席談展望。記者何秀玲...
國內飼料與肉雞大廠大成24日參加證交所法說會，董事長韓家宇出席談展望。記者何秀玲／攝影
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緬甸

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