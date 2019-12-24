親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

國光生技啟動全方位生技廠區計畫 估三年內逐步完成

2019-12-24 17:19經濟日報 記者陳書璿／即時報導

為因應市場國際化、技術多元化與產品多樣化的布局，國光生技（4142）擬訂「全方位生技廠區」願景計畫，即將興建新的細胞培養廠、破傷風疫苗廠、增擴支援系統及倉儲、品管實驗室及辦公室等。國光生表示，該計畫已於上周(16)日先向董事會提出報告及討論，並將於明年1月正式向董事會提案，待通過後立即開始執行，預計將於三年內逐步完成。

國光生技表示，「全方位生技廠區」願景計畫主軸是以「建立更全面的先進疫苗生產設施與能力」為主，以配合公司新開發疫苗產品的生產，並為將來擴大國際市場所增加的需求奠定基礎。

國光生技目前數種開發中的疫苗產品，包括與轉投資公司安特羅生技合作的腸病毒71型疫苗、準備進入臨床階段的日本腦炎疫苗、以及其他計畫開發的疫苗，未來都會使用細胞培養製程及設施生產。因此公司將會展開細胞培養廠的建廠，以完善自有的全製程生產製造能力。

過去國光生技曾經是國內破傷風疫苗的唯一生產供應廠，但舊廠已於2014年停止生產，目前以歐洲進口的破傷風疫苗供應國內需求。考慮國內未來長期需求以及評估未來外銷的商機，國光計畫重新建置符合PIC/S GMP標準的破傷風疫苗廠，未來所生產的疫苗除滿足國內需求外，亦可銷往國外市場，使得另一種國產疫苗能夠走上國際。

目前國光生技已經在建置第二條無菌針劑充填線，完成後無菌充填產能將增加數倍，且根據已經與合作生產客戶間簽署的新合約，兩三年後生產產品數量將倍數增加。為配合增加的原料及成品倉儲需求，公司計畫增建1000坪的倉儲空間，並擴增廢水處理廠，同時也要擴充品管實驗室規模及辦公室空間。因此，在「全方位生技廠區」願景計畫中也包括了新建後勤支援棟及配套措施，以達成全方位成長的發展。

在執行完成新的建廠計畫後，國光生技除了用於生產流感疫苗的雞胚胎蛋生產廠及大規模的無菌針劑充填設施外，再增加了最新的細胞培養廠及破傷風疫苗廠，對於未來的多樣化的疫苗及其他蛋白質藥品生產也會擁有全面性的現代化生產製造設施，不論是自有產品或是與國內外夥伴合作生產的能力均將再獲得提升。

國光生技表示，公司設定的國際化、多元化的目標，透過過去幾年的努力和「全方位生技廠區」願景計畫的推動，正在逐步達成。國光生技以持續全面性發展、積極走上國際舞台的策略目標，加上各項執行的落實，將可成為亞太地區的領導人用疫苗生產廠之一，並將我國生技產業的全球佈局發展帶到新的里程碑。

國光生

延伸閱讀

單週逾900人次就醫 水痘疫情創4年同期新高

立委批國小爆流感停班潮 疾管署：已完成92％...

北市：中央將提早完成疫苗配送

家長怨：班級已有同學得流感 孩子還排不到疫苗

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

遠百信義「A13」12月25日試營運 2020年1月正式開幕

2019-12-24 12:39

他靠姊姊的一包咖啡豆 煮出今日的路易莎

2019-12-24 10:33

長榮航空進入AI智能時代 客服機器人上線

2019-12-24 14:44

長榮航AI客服上線 24小時零時差

2019-12-24 14:41

東森主攻新零售 多元通路拚營收

2019-12-24 14:41

官方推智慧機械雲 打造產業版App Store

2019-12-24 14:41

遠百信義A13明試營運 亮點搶先看

2019-12-24 14:41

台塑集團年終獎金估4.6個月起跳

2019-12-24 14:41

兩岸春節加班機 投票日才上路

2019-12-24 14:24

年節商機報到 量販業者力拚業績增長一成

2019-12-24 13:34

東森佈局線上線下整合 看好Q4及明年營運表現

2019-12-24 12:20

讓台商投票兩岸10加班機 民航局：應避免不符常態優惠

2019-12-24 11:43

兩岸春節加班機 航空公司取得時間帶後即可上網訂票

2019-12-24 11:38

遠航春節前不復飛 林佳龍：已協調三波替代航班

2019-12-24 11:37

羡煞上班族！台塑集團年終獎金估4.5個月起跳

2019-12-24 11:19

世紀鋼明年業績看增 法說聚焦風電

2019-12-24 11:10

長榮航推AI文字客服 搭飛機更智慧了

2019-12-24 11:00

楊文科就職周年 宣誓「五支箭」已重磅齊飛

2019-12-24 10:55

三重新燕廠再過審議 侯友宜：開大門走大路

2019-12-24 10:48

台塑四寶獲利衰退 年終獎金縮水坐四望五

2019-12-24 09:57

慶入厝建商在社區內辦耶誕嘉年華會 住戶讚實用

2019-12-24 08:14

板金AI戰略聯盟 成軍

2019-12-24 06:05

路易莎從小通路暴增近500家 讓加盟主不斷開新店成優勢

2019-12-24 05:55

黃銘賢創業路 三個關鍵

2019-12-24 05:55

咖啡店龍頭換人做！路易莎上位 星巴克年賺110億稱霸

2019-12-24 05:55

世界明珠聯貸300億 拍板

2019-12-24 00:44

共享電動機車 三雄激戰

2019-12-24 00:08

2019企業社會責任年鑑 出版

2019-12-23 23:52

工研院當後盾 助力板金產業隱形冠軍

2019-12-23 23:37

「不小心進了藝術圈」曹啟泰要把藝術變生意

2019-12-23 22:46

商業興觀點／找尋MICE產業高端客層

2019-12-23 22:46

管理講堂／無序市場 有序運作

2019-12-23 22:46

管理前哨站／黏住顧客 提高轉換成本

2019-12-23 22:46

小七接手日月潭水社商場 跨年前推首家腳踏車出租店

2019-12-23 19:27

中山北路地標星巴克要關了！1月2日為最後營業日

2019-12-23 16:27

桃園機場飄耶誕氣息 台灣原生動物藏身航廈

2019-12-23 15:56

年菜買氣夯 電商業績添動能

2019-12-23 14:34

藥華藥報捷 新藥在歐銷售熱

2019-12-23 14:34

日勝生射雙箭 營運進補

2019-12-23 14:34
看更多

熱門文章

咖啡店龍頭換人做！路易莎上位 星巴克年賺110億稱霸

2019-12-24 05:55

他靠姊姊的一包咖啡豆 煮出今日的路易莎

2019-12-24 10:33

不用趕年底！明年6月1日前取得證明 即可報明年長照扣除額

2019-12-23 18:32

被動元件囤貨 市場吹漲風

2019-12-24 00:19

台塑四寶獲利衰退 年終獎金縮水坐四望五

2019-12-24 09:57

「三雄不能輸 、兩小不能沒有」...頻譜競標成「失速列車」

2019-12-23 23:53

5G標金衝550億！一天加碼56.91億 業者頻呼「恐怖」

2019-12-23 23:54

MLCC現貨漲價 國巨利多

2019-12-24 00:18

路易莎從小通路暴增近500家 讓加盟主不斷開新店成優勢

2019-12-24 05:55

觀點／腳底按摩店偷聽到收購案後下單...偶然聽聞的內線交易

2019-12-24 00:28

羡煞上班族！台塑集團年終獎金估4.5個月起跳

2019-12-24 11:19

銀行新增房貸 探兩個月低點

2019-12-24 00:16

華銀統籌主辦世界明珠300億元聯貸案 有三大主因

2019-12-23 18:42

解決貿易失衡 我已擴大對美採購

2019-12-24 00:47

影／麗寶Outlet Mall二期明天試營運 今天搶先逛

2019-12-24 14:56

長照扣除額證明文件 放寬取得時程至109年6月1日

2019-12-23 20:10

台幣鎮守30.2 尾盤豬羊變色

2019-12-23 23:32

遠百信義「A13」12月25日試營運 2020年1月正式開幕

2019-12-24 12:39

從外行人變內行人 央行教你如何辨識真假鈔

2019-12-23 18:01

勞動基金今年大賺3.8億 勞金局：明年值得期待

2019-12-24 16:07

吳欣盈選立委 主打退休保障

2019-12-24 00:44

三重新燕廠再過審議 侯友宜：開大門走大路

2019-12-24 10:48

5G競標今天110回合結束 暫時得標金突破600億元

2019-12-24 16:13

敦泰告聯詠TDDI侵權 遭駁回

2019-12-23 19:28

共享電動機車 三雄激戰

2019-12-24 00:08

遠航春節前不復飛 林佳龍：已協調三波替代航班

2019-12-24 11:37

讓台商投票兩岸10加班機 民航局：應避免不符常態優惠

2019-12-24 11:43

受惠萬點行情 中華郵政獲利23%

2019-12-24 00:51

長照扣除額實施首年 1張證明可報2個年度

2019-12-24 14:41

黃銘賢創業路 三個關鍵

2019-12-24 05:55

台中銀拓點 大馬布重兵

2019-12-23 23:53

宏達電注資新創 建VR生態圈

2019-12-23 23:45

小七接手日月潭水社商場 跨年前推首家腳踏車出租店

2019-12-23 19:27

東海大學結合板金業智慧化 沈榮津：工研院全力協助

2019-12-23 22:10

郵政儲金投資股市 今年賺逾23%

2019-12-23 23:35

境外資金匯回 別怕被追稅

2019-12-23 23:46

板金AI戰略聯盟 成軍

2019-12-24 06:05

外資目標價喊上400元 三大法人同步轉買、群聯股價走揚

2019-12-24 12:22

綠電商機熱 台電出招遏止饋線蟑螂占用容量

2019-12-23 19:19

蘋果新機拉貨 鏡頭廠玉晶光、機殼廠 鴻準湧大單

2019-12-24 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top