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信義區百貨添新兵 信義A13搶貴婦商機首創「館內物流」

2019-12-24 17:12經濟日報 記者何秀玲／即時報導

信義區百貨再添新兵，遠百旗下遠百信義A13明（25）日試營運，預計農曆年前開幕，這也是信義區第15家百貨賣場。遠百總經理徐雪芳表示，與其他遠百不同的是，A13為智慧型商場，有四大「信義區首創」，包括「館內物流Smart Pick」搶貴婦商機、台灣50、60年代老街、快速直達手扶梯，以及全世界第二家的蘋果旗艦店。

徐雪芳表示，該店鋪有70%為零售，30%為餐飲，定位為全客層，由於一家新百貨約三年賺錢，所以希望A13也一樣；她期許該店能成為信義區中最特殊的百貨，及台北市另一個亮點，明試營運會有九成開幕，正式營運時間預計在農曆年前。

信義A13為遠百第五代店，與之前遠百不同之處，在於信義A13定位為智慧型商場，加入數位服務，將遠百App功能更進化，像是推出信義區首創的「館內物流Smart Pick」，消費者購買10萬元以下的商品，即使是在不同專櫃購買，都可專櫃寄物，之後會統一送到B2。

客人在「館內物流Smart Pick」功能中設定離開時間，時間一到就會通知到B2取貨；高單價精品、生鮮和冷凍食品則不在此服務中。另外，APP更推出智能客服，客人在線上可詢問A13各項問題，智能客服會立即回答。

此外，信義A13四樓打造台灣意象老街，挑高11米的設計，結合台灣三峽、平溪、大稻埕等各台灣老街元素，天花板更有可升降的平溪天燈，也是看好信義商圈龐大觀光人潮，希望運用台灣文化特色與國際接軌，而這也是遠東集團董事長徐旭東的點子。

徐雪芳表示，知道很多客人討厭高樓層，所以1至4樓、4至7樓、7至10樓都有快速直達手扶梯，方便客人抵達樓層。如果想要吃飯，就可以直接搭手扶梯到四樓吃小吃；兩個手扶梯就能到威秀影城看電影。

蘋果台灣首間旗艦店今年6月已經率先開幕，她認為，這對東南亞客人來說，必定會有吸引力；徐旭東日前也曾經表示，該店業績亮眼，在全世界蘋果旗艦店業績排前兩名。

遠百去年全台十家店去年全年業績達434億元，法人估，加入新生力軍信義A13，今年全年業績有望達到440億元。

遠百信義A13四樓打造台灣意象老街，挑高11米的設計，結合台灣三峽、平溪、大稻埕...
遠百信義A13四樓打造台灣意象老街，挑高11米的設計，結合台灣三峽、平溪、大稻埕等各台灣老街元素，天花板更有可升降的平溪天燈。記者何秀玲／攝影
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遠百總經理徐雪芳。記者何秀玲／攝影
遠百總經理徐雪芳。記者何秀玲／攝影
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遠百信義A13四樓打造台灣意象老街，復古招牌有小巧思，其中「東妮」和「傑夫」為遠...
遠百信義A13四樓打造台灣意象老街，復古招牌有小巧思，其中「東妮」和「傑夫」為遠東集團董事長徐旭東的子女的英文名字。記者何秀玲／攝影
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遠百信義A13外觀。記者何秀玲／攝影
遠百信義A13外觀。記者何秀玲／攝影
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遠百信義A13四樓打造台灣意象老街。記者何秀玲／攝影
遠百信義A13四樓打造台灣意象老街。記者何秀玲／攝影
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