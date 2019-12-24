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麗寶Outlet Mall二期 耶誕節試營運

2019-12-24 15:54經濟日報 記者宋健生／即時報導

麗寶Outlet Mall二期將於明（25）日耶誕節試營運，商場規劃國際名品、女性時尚、男女潮流時尚、戶外休閒、親子休閒、生活居家及美妝等六大區塊，連同一期總店數將達260家，成為中部最大的Outlet Mall。

明天試營運，許多品牌都推出優惠，而且排隊商品天天有，其中GLORIA EYEWEAR主打原價1.98萬元，GUCCI太陽眼鏡下殺一折起。

樓高42公尺的星巴克麗寶鐘樓門市，是全台唯一鐘樓造型特色門市，室內規劃獨特的八角型展演吧台，與挑高超過13公尺的空間，將於25日首賣麗寶鐘樓馬克杯。

麗寶鐘樓馬克杯杯身彩繪麗寶度假區特色及特殊地標鐘塔點綴，前100名消費者打卡，還能獲得免費中杯咖啡漿果那堤1杯。來自香港道地口味的港點大師，則限量推出三隻小龍蝦特價10元，歡慶麗寶Outlet開設台中第一家店。

融合木質素材與美好生活理念的知名文創品牌Wooderful Life，規劃全台最大體驗區，7大主題，超過50種木製設施，其中獨家豌豆梯、投球怪蛋，還有天空步道都是熱門排隊的遊樂設施，考驗小朋友靈活度及平衡力。

湯姆熊歡樂世界也將打造超過500坪中部最大主題旗艦店，搭乘專屬Mini Train小火車，更能輕鬆暢遊麗寶Outlet Mall全區，試營運前100名消費者還能獲得10枚代幣，免費暢玩不間斷。

另外，秀泰影城也進駐麗寶Outlet Mall二期，設有10個影廳，除擁有1：2.3黃金比例螢幕外，並配備日系雙手把設計商務艙等級座椅，提供消費者VIP等級的體驗。

適逢台中跨年主場就在麗寶Outlet Mall旁，25日至1月5日麗寶Outlet Mall舉辦《2020愛你愛跨年》活動，全館一折起，單筆消費滿2,020元，即可抽雙人日本來回機票，地點可自選：東京、大阪、福岡、名古屋等任選一。

25日至3月1日，麗寶樂園、福容大飯店麗寶樂園店、麗寶國際賽車場、麗寶Outlet Mall全度假區累積滿3,000元，還可抽麗寶無敵享樂卡，憑卡暢遊雙樂園365天、秀泰電影每月免費看、福容大飯店五星住宿，還有全度假區免費停車等好康。

麗寶Outlet Mall二期斥資30億元，占地約6公頃，一、二期商場店家數合計達260家，成為中部最大Outlet Mall。其中，一期以義大利Portofino芬諾港為特色，二期更延續義大利風格，以避暑勝地「科莫湖」街道設計為概念。

樓高42公尺的星巴克麗寶鐘樓門市，是全台唯一鐘樓造型特色門市。記者宋健生/攝影
樓高42公尺的星巴克麗寶鐘樓門市，是全台唯一鐘樓造型特色門市。記者宋健生/攝影
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麗寶Outlet Mall二期斥資30億元，占地約6公頃，園區延續義大利風格，以避暑勝地「科莫湖」街道設計為概念。記者宋健生/攝影
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星巴克將於25日首賣的麗寶鐘樓馬克杯，杯身彩繪麗寶度假區特色及特殊地標鐘塔點綴。記者宋健生/攝影
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