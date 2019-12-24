影／麗寶Outlet Mall二期明天試營運 今天搶先逛

麗寶Outlet Mall二期明天耶誕節試營運，140間商家已進駐7成，工人們今天趕工中，樓高42公尺的星巴克麗寶鐘樓門市很顯目，是全台唯一鐘樓造型特色門市，室內以獨特的八角型展演吧台與挑高超過13公尺的空間。

明天首賣麗寶鐘樓馬克杯，杯身彩繪麗寶渡假區特色及特殊地標鐘塔點綴，獨賣價550元，當天前100名消費者打卡能獲得免費中杯咖啡漿果那堤乙杯活動，來自香港道地口味的港點大師，限量推出三隻小龍蝦特價10元。

融合木質素材與美好生活的理念的知名文創品牌—Wooderful Life，規劃全台最大體驗區，7大主題，超過50種木製設施，獨家豌豆梯、投球怪蛋，還有天空步道都是熱門排隊的遊樂設施，明天到明年1月1日前，每活動場次前10名免費入場木育森林暢遊；湯姆熊歡樂世界也將打造超過500坪中部最大主題旗艦店，搭乘專屬Mini Train小火車能輕鬆暢遊麗寶Outlet Mall全區，試營運當天前100名消費者還能獲得10枚代幣。

麗寶Outlet Mall有中部獨家秀泰影城進駐，設有10個影廳，擁有1：2.3黃金比例螢幕外，配備日系雙手把設計商務艙等級座椅，提供消費者VIP等級的體驗。

適逢台中跨年主場就在麗寶Outlet Mall旁邊，12月25日至1月5日麗寶OutletMall舉辦「2020愛你愛跨年」活動，全館1折起，單筆消費滿2,020元，即可參

加抽雙人日本來回機票(日本地點可自選：東京、大阪、福岡、名古屋任選一)，12月25日至3月1日麗寶樂園、福容大飯店麗寶樂園店、麗寶國際賽車場、麗

寶Outlet Mall全渡假區累積滿3,000元，即可抽麗寶無敵享樂卡，憑卡暢遊雙樂園365天、秀泰電影每月免費看、福容大飯店五星住宿。