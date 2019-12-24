長榮航空進入AI智能時代 客服機器人上線

長榮航空今（24）日宣布進入AI智能世代，AI文字客服機器人-EVA正式報到，加入客服團隊提供24小時的服務，民眾透過長榮航空官網或App，不分地域或時間，隨時都可經由EVA專業的文字客服獲得問題的解答，是新世代數位服務通路的好幫手。

長榮航空全新上線的文字客服機器人與後台系統充分整合，提供最即時與正確的資料，由AI智能客服為第一線面對旅客，提供訂位票務、班機到離時刻、特殊需求、官網及App購票諮詢、行李額度諮詢、基本機場運務等近500項專業知識查詢，讓旅客可以用更直覺、彈性與自主的提問方式查詢各類服務。

長榮航空表示，若AI智能客服無法回答時，旅客只要以會員身分完成登入，就可於正常上班時間轉接為專人服務，如此由AI智能客服與真人服務協同合作，將有效提升客服的效率。