台灣之星4G基站總量近1.6萬座 年增127%

台灣之星今（24）日表示，過去一年持續佈建基站及優化網路設備，共投入超過40億元提升行動通訊服務品質，4G基站總量已近16,000座，年成長127%，連續3年蟬連基站成長率最高的電信業者寶座；迎接跨年行動訊務高峰，今年將在全台超過50個跨年現場佈建超過400個臨時及行動基地台，擴增頻寬容量平均超過3.8倍以上。

台灣之星指出，4G基站總量已近16,000座，其中，2600MHz頻段基站成長率達150%，共新增近2,300座，提升整體頻寬容量，同時持續提升4G涵蓋率，總共覆蓋全台365個鄉鎮；在提升偏遠山區及離島地區的語音通訊品質上，佈建近750座U900基站，提供穩定順暢的語音通話服務。

迎接5G元年到來，台灣之星表示，將在得標後，在2020年展開5G基站設備的佈建，並以最快的速度進行商轉，為全用戶提供大頻寬、高速率、低延遲的新世代網路服務，以翻倍的速度開創全新技術，展開行動服務新紀元。

同時，鎮將持續秉持「最高CP值、服務好、專業佳」的價值主張，顛覆消費者對於傳統電信業的想像，並會繼續透過與多元產業的策略結盟，開創更多商業應用的可能性，為用戶提供更快、更穩、更便利的數位生活。

台灣之星表示，跨年盛事即將到來，親友間的訊息祝福、視訊問暖，甚至向全世界直播分享璀璨華麗的精彩煙火秀，都有賴順暢又穩定的行動上網服務，去年跨年夜的訊務量，是平日的二倍。

為迎接全台跨年晚會的行動訊務高峰，今年將動員超過400位網路工程及維護單位同仁，24小時輪班待命，出動所有行動基地車全台巡迴服務，在全台超過50個跨年現場佈建超過400個臨時及行動基地台，擴增頻寬容量平均超過3.8倍以上。