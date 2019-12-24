遠百信義A13明試營運 2020年1月正式開幕

遠百信義A13 老街意象。 圖／遠百提供 分享 facebook

遠百（2903）旗下遠百信義A13正式進軍全世界百貨密度最高的信義商圈，打造全客層智能商場。

遠百表示，A13規劃六大設計元素，包括啟發、個人化、貼心服務、情感鏈結、參與度、紓壓，目標讓每位顧客都能感受到專屬的個人化體驗。繼6月蘋果旗艦店開幕、全館引進300家廠商，超過5成為信義區獨家品牌。遠百總經理徐雪芳表示，遠百信義將於明日試營運，預計明年1月正式開幕，目前進駐廠商已達九成。

遠百表示，遠百信義的營業面積13,000坪，地下4層 , 地上14層。由建築大師姚仁喜設計、挑高11米的玻璃光廊，打造台灣老街意象、快速直達手扶梯、高空戶外露臺，皆十分吸睛，另外，夜貓族美食殿堂也是一大賣點，4F營業到凌晨12時、14F營業到凌晨2時，拉長百貨業餐飲營業時間。

遠百信義A13標榜是智能商場，共有三大核心，包括遠百APP、POS機、CRM系統，透過三大核心系統功能的建置與提升，讓商場更了解顧客並提供貼心的購物體驗服務。

遠百表示，此次結合數位科技，將遠百APP全新升級，新增四大功能「個人化推播」、「停車服務」、「智能客服」、「館內物流Smart Pick」，以及既有的遠百ONLINE、電子優惠券、線上DM、會員專區、消費意見回饋、HAPPY GO Pay等10大功能。POS機也升級，提供便利的停車折抵及Smart Pick服務。CRM系統彙整消費資訊，透過大數據分析，與社群媒體、遠百APP、館內數位看板等不同平台資訊接收方式，以自動化推播，即時提供消費者想要的資訊、服務與商品優惠。

另外，全館建置多組多功能互動螢幕，營造消費者視覺感官進而數位化服務體驗，像是設計3D互動樓層簡介、3D立體全息投影、互動式遊戲設計，小到連顧客上、下手扶梯的時間，都會透過多功能互動螢幕，即時提供訊息溝通。

遠百信義A13並引進多間話題新品牌，包括威秀影城「MUVIE CINEMAS」將以最頂級設備，打造六個一般廳、一個 TITAN巨幕影廳及 MUCROWN頂級影廳，占地約120坪的「樂高授權專賣店LCS」，以馬賽克天燈牆、珍珠奶茶以及台北風格造景，營造濃濃台灣在地特色。其中「人偶自選樂（Build-a-Mini）」、「積木自選樂（Pick-a-Brick）」為亮點，讓顧客能為人偶搭配不同服飾、配件，並且提供超過150種的樂高積木零件予消費者自行著手創造屬於自己的巧思，同時設有體驗遊戲區。

在餐飲方面，遠百信義A13共有122個餐飲品牌進駐，其中8家全台獨家、8家百貨獨家、32家信義獨家。包括全台獨家「日式頂級Buffet-旭集和食集錦」、「台式創意料理-筷炒」、「乾式熟成肉牛排-bistro WAYO」、「和牛燒肉專門店樂軒新品牌-YKNK Club」、「三巡海南雞飯」、「星洲蝦麵蝦跳跳」、「學記港式茶餐廳」、「Quenches」。