東森佈局線上線下整合 看好Q4及明年營運表現

東森（2614）全力推動新媒體創意延伸，新零售品牌打造，發展多元通路，積極佈局線上線下整合，建構東森生活圈，預計第4季業績獲利表現，將大幅成長超越前三季，隨著多角化經營，明年營運展望也將有不錯表現。

東森國際倉儲事業，持續更新設備以提升作業效率、降低成本，在有效的營運管理下，前三季的營運量較去年同期成長36%，營業收入及營業損益分別較去年同期成長29%及145%；考量到全面轉型後，航運事業於今年6月提前還船，終止航運事業，未來重心在 轉投資子公司新零售事業，旗下東森購物透過多元化布局及大數據經營成為未來營運焦點。

包括電視購物、網路、電話行銷、型錄、MOD及App等各大通路均衡發展，聘請專家深耕大數據發展，導入語音辨識，提升客戶轉換率，截至11月東森購物合併草莓網營收達184億元，較去年同期成長22%，未來將積極拓展東南亞市場，並結合東森自營產品、自然美產品，快速提升跨境網購業績，同時帶動該等商品成長。

另外，轉投資自然美公司，持續執行展店計劃，今年已開設ATT，豐原，高雄悅誠店，並將陸續於台北，台中，高雄開設旗艦店，透過推薦東購會員導客到線下，成功提升單店經營業績，台灣業績今年大幅成長，大陸市場亦因力推保健商品，帶動業績增長。為因應東南亞發展，將增加東南亞線下實體店開設，自然美未來將針對年輕客層，增加產品及服務門市，將服務延伸到潮世代。

2019年1月東森寵物雲正式成立，透過展店及併購策略，已建立91家寵物店，成為全台最大線下寵物通路，未來將整合線上寵物雲粉絲團，發展自營商品，建立最大寵物服務網絡。