兩岸春節加班機 航空公司取得時間帶後即可上網訂票

兩岸爭議許久的春節加班機時間終於確定，交通部民航局今（24）日表示，兩岸航空主管部門人員已確認明年春節加班機規劃，雙方同意春節加班機期間為2020年1月11日至2月8日，各家航空公司向兩岸機場申請並取得時間帶後，即可上網接受旅客訂票。雖然兩岸春節加班機終獲確認，但這也是兩岸定期班機直航十年來，春節加班機最晚公布的一次。

至於因應台商、台生再明年大選返台投票的需求，我方向陸方提出1月9日、10日選舉投票前增開三班（上海浦東兩班、深圳一班）專案加班機，雙方也取得共識，我華航、長榮提出申請並取得時間帶後，便可上網公告，供需要的旅客訂票。

民航局官員指出，考量民眾與航空公司需求，循例春節加班機總量不予限制，僅在大陸部分繁忙機場設有上限，即各方上海浦東147班、廣州九班、深圳23班及杭州17班，北京因無航空公司提出需求，所以不予安排，至於其餘機場則無班次上限。於前述春節加班機期間，雙方航空公司均可於班次上限內依市場需求提出春節加班機申請。

官員說，雙方規劃於今（2019）年12月31日前陸續核准航空公司的春節加班機申請，以便利旅客訂位安排行程，飛航班次與起降時間亦比照以往，按各方時間帶管理相關規定申請。松山機場及上海虹橋機場春節期間不開放飛航兩岸加班機，原營運往返松山機場兩岸航線之航空公司，可安排包機在桃園機場起降。

在加班機的票價部分，民航局將會依循往例，要求華航、長榮等國籍航空公司配合比照往年提供優惠價，例如紅眼航班（夜間12時起飛的班機）票價不超過年票六折，非紅眼航班的杭州、無錫、寧波、深圳航線不超過年票八五折，其餘航線不超過年票七折。