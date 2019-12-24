九成、40年、5年寬限期 全聯會籲政府推加強版青年房貸

中華民國不動產仲介公會全聯會今（24）日舉行年終記者會，呼籲政府推出三高一低加強版青年優惠房貸、盡速讓房地合一稅退場，以及房屋租賃，登錄義務應回歸租賃雙方。

全聯會表示，三高一低是高成數、高期數、高寬限期、低利率。由政府補貼金融機構提供高達九成貸款，拉長貸款期限至40年，拉長寬限期至5年、補助購屋貸款利率低於1%，以幫助年輕人輕鬆購屋，消化閒置資金，活絡房市增添內需景氣。

全聯會指出，許多銀行已提供40年房屋貸款服務，如合作金庫、星展、永豐、王道銀及高雄銀。高雄銀行與高雄市都發局合作推出安居高雄市民首購優惠房貸專案，最低利率1.6%，寬限期五年，貸款成數一律八成，貸款人只要符合高雄人首購高雄房屋等必要條件即可辦理。

雖有不少反面意見認為此舉會讓青年成為屋奴，但全聯會認為消費者居住需求確實存在，只是受限房貸負擔能力無法圓夢只得含淚繼續租房，拉長還款期限可有效降低消費者每期房貸負擔，當未來收入提升或有閒置資金時，依然能提早償還部分本金，且40年房貸方案普遍要求貸款者年齡須於35歲以下，符合政府協助青年首購族群安心成家美意。

全聯會表示，雖然近三年房市成功築底反彈，但30萬棟交易量仍然偏低，主要受房地合一稅影響。全聯會認為，房地合一高額稅制，讓人民不敢輕易購屋、賣屋、政府稅收下滑，業者無法生存，已造成人民、政府、產業三輸局面，應盡速退場。