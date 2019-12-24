親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

有教化可能性！性侵竹東少女再焚屍 主嫌躲過死刑

北京異象非關外星人...這證據顯示尖端武器劍指美國？

九成、40年、5年寬限期 全聯會籲政府推加強版青年房貸

2019-12-24 11:31經濟日報 記者游智文／即時報導

中華民國不動產仲介公會全聯會今（24）日舉行年終記者會，呼籲政府推出三高一低加強版青年優惠房貸、盡速讓房地合一稅退場，以及房屋租賃，登錄義務應回歸租賃雙方。

全聯會表示，三高一低是高成數、高期數、高寬限期、低利率。由政府補貼金融機構提供高達九成貸款，拉長貸款期限至40年，拉長寬限期至5年、補助購屋貸款利率低於1%，以幫助年輕人輕鬆購屋，消化閒置資金，活絡房市增添內需景氣。

全聯會指出，許多銀行已提供40年房屋貸款服務，如合作金庫、星展、永豐、王道銀及高雄銀。高雄銀行與高雄市都發局合作推出安居高雄市民首購優惠房貸專案，最低利率1.6%，寬限期五年，貸款成數一律八成，貸款人只要符合高雄人首購高雄房屋等必要條件即可辦理。

雖有不少反面意見認為此舉會讓青年成為屋奴，但全聯會認為消費者居住需求確實存在，只是受限房貸負擔能力無法圓夢只得含淚繼續租房，拉長還款期限可有效降低消費者每期房貸負擔，當未來收入提升或有閒置資金時，依然能提早償還部分本金，且40年房貸方案普遍要求貸款者年齡須於35歲以下，符合政府協助青年首購族群安心成家美意。

全聯會表示，雖然近三年房市成功築底反彈，但30萬棟交易量仍然偏低，主要受房地合一稅影響。全聯會認為，房地合一高額稅制，讓人民不敢輕易購屋、賣屋、政府稅收下滑，業者無法生存，已造成人民、政府、產業三輸局面，應盡速退場。

另外，去院今年修法通過房屋交易，實價登錄義務回歸買賣雙方，但委託不動產經紀業租賃案件仍需負登錄義務，全聯會建議政府盡速法取消租賃登錄義務，以維護業者應有的生存權益。

全聯會呼籲政府推出三高一低加強版青年優惠房貸、盡速讓房地合一稅退場，以及房屋租賃...
全聯會呼籲政府推出三高一低加強版青年優惠房貸、盡速讓房地合一稅退場，以及房屋租賃，登錄義務應回歸租賃雙方。 記者游智文／攝影
分享

全聯房貸

延伸閱讀

銀行新增房貸 探兩個月低點

房市榮景吃不消？ 高雄住宅貸款量不增反減

佯稱王品、中油、全聯好處放送 3直播主後台經...

銀行新增房貸額 可望續揚

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

他靠姊姊的一包咖啡豆 煮出今日的路易莎

2019-12-24 10:33

路易莎從小通路暴增近500家 讓加盟主不斷開新店成優勢

2019-12-24 05:55

台塑四寶獲利衰退 年終獎金縮水坐四望五

2019-12-24 09:57

兩岸春節加班機 航空公司取得時間帶後即可上網訂票

2019-12-24 11:38

遠航春節前不復飛 林佳龍：已協調三波替代航班

2019-12-24 11:37

羡煞上班族！台塑集團年終獎金估4.5個月起跳

2019-12-24 11:19

世紀鋼明年業績看增 法說聚焦風電

2019-12-24 11:10

三重新燕廠再過審議 侯友宜：開大門走大路

2019-12-24 10:48

慶入厝建商在社區內辦耶誕嘉年華會 住戶讚實用

2019-12-24 08:14

板金AI戰略聯盟 成軍

2019-12-24 06:05

黃銘賢創業路 三個關鍵

2019-12-24 05:55

咖啡店龍頭換人做！路易莎上位 星巴克年賺110億稱霸

2019-12-24 05:55

世界明珠聯貸300億 拍板

2019-12-24 00:44

共享電動機車 三雄激戰

2019-12-24 00:08

2019企業社會責任年鑑 出版

2019-12-23 23:52

工研院當後盾 助力板金產業隱形冠軍

2019-12-23 23:37

「不小心進了藝術圈」曹啟泰要把藝術變生意

2019-12-23 22:46

商業興觀點／找尋MICE產業高端客層

2019-12-23 22:46

管理講堂／無序市場 有序運作

2019-12-23 22:46

管理前哨站／黏住顧客 提高轉換成本

2019-12-23 22:46

小七接手日月潭水社商場 跨年前推首家腳踏車出租店

2019-12-23 19:27

中山北路地標星巴克要關了！1月2日為最後營業日

2019-12-23 16:27

桃園機場飄耶誕氣息 台灣原生動物藏身航廈

2019-12-23 15:56

年菜買氣夯 電商業績添動能

2019-12-23 14:34

藥華藥報捷 新藥在歐銷售熱

2019-12-23 14:34

日勝生射雙箭 營運進補

2019-12-23 14:34

競爭白熱化 三大業者搶攻共享機車商機

2019-12-23 14:34

競爭白熱化 三大業者搶攻共享機車商機

2019-12-23 12:27

日勝生大橋頭案第4季開賣 明年業績添活水

2019-12-23 12:05

遠航消費者專戶短缺現金3千萬 民航局：未到動用時機

2019-12-23 10:14

影／星宇二號機來了 張國煒親駕返國

2019-12-23 10:12

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

拋開財務報表的面罩 揭開企業價值的面紗—臺大開辦「財報分析與企業評價」研習班

2019-12-20 12:16
看更多

熱門文章

咖啡店龍頭換人做！路易莎上位 星巴克年賺110億稱霸

2019-12-24 05:55

小心勞保黃牛 害你得不償失

2019-12-23 14:42

不用趕年底！明年6月1日前取得證明 即可報明年長照扣除額

2019-12-23 18:32

中山北路地標星巴克要關了！1月2日為最後營業日

2019-12-23 16:27

被動元件囤貨 市場吹漲風

2019-12-24 00:19

「三雄不能輸 、兩小不能沒有」...頻譜競標成「失速列車」

2019-12-23 23:53

5G標金衝550億！一天加碼56.91億 業者頻呼「恐怖」

2019-12-23 23:54

MLCC現貨漲價 國巨利多

2019-12-24 00:18

路易莎從小通路暴增近500家 讓加盟主不斷開新店成優勢

2019-12-24 05:55

PA、CCL技術\ 外資：台廠4星壓陸廠

2019-12-23 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top