羡煞上班族！台塑集團年終獎金估4.5個月起跳

又到了歲末，指標性的台塑集團年終獎金再度成為外界關注焦點，受到美中貿易戰烏雲籠罩，「台塑四寶」今年前三季合計獲利比去年同期幾乎腰斬，外界估算台塑集團今年年終獎金約4.5個月起跳，雖然比去年的5.83個月＋1.5萬元慰勉金紅包縮水，並創下五年新低，但仍羡煞不少上班族。

由於2019年還沒結束，「台塑四寶」目前還在等待全年獲利數字結算，預計元月10日出爐，年終獎金會有更明朗的方向。之後公司高層與台塑關係企業工會全國聯合會開會討論，最後再由台塑集團總裁王文淵定奪拍板。

台塑集團9月底剛完成五年一次的年終獎金檢討協商，今年年終獎金將是首度採取新制，與舊制最大差別，在於舊制年終獎金計算採「滾動式」，以不含當年度的過去三年平均每股稅前盈餘做為比較基準。

新制的比較基準則回歸「固定式」，當年度的每股稅前盈餘4 1元、對應到年終獎金4.5個月，之後每股獲利每增減1元，年終獎金跟著增減0.6個月。

其次，台塑集團也將年終獎金的天花板從舊制的6個月，向上提高到新制的7個月，並保障底線3個月不變。

目前來看，台塑四寶最接近的級距，今年全年平均每股稅前盈餘要超過4.1元問題不大，對應到年終獎金約從4.5個月起跳。