世紀鋼明年業績看增 法說聚焦風電

世紀鋼（9958）今（24）日下午舉行法說會，離岸風電事業2020年展望料成法人焦點。世紀鋼離岸風電佈局開花結果，下半年開始發酵，業績浮現。台北港新廠明年1月啟用後，下半年水下基礎出貨放大，公司料明年營收占比將達七成。傳統鋼構接單方面，公司稱訂單已看到2021年。

世紀鋼手握多座離岸風場水下基礎訂單，包括沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金（CIP）及達德能源，預計2020年下半年起陸續出貨。為此，世紀鋼2019年調整產能，桃園觀音廠增加風電產能比重，生產水下基礎零組件，送往台北港組裝，開始貢獻營收。

世紀鋼指出，今年離岸風電事業營收貢獻度不高，明年才會真正增加。綜觀今年，世紀鋼今年因出售位在桃園的新建物流中心，預計處分利益6.87億元，挹注下半年獲利，今年前三季稅後純益為6.08億元，年增16倍；每股純益來到2.08元，賺贏去年一整年。

至於傳統鋼構接單，世紀鋼對明年展望亦樂觀。公司表示，目前在建工程約30多億元，未來兩年業績無虞。除公共工程外，近期電子業擴產潮，還有營建工程增加，帶動鋼構需求、價格逐步往上走。

世紀鋼進一步表示，今年產線調整後，鋼構產能重心將轉移至雲林廠，年總產能為8萬噸，現在稼動率約五成，未來將攀升。