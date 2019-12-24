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楊文科就職周年 宣誓「五支箭」已重磅齊飛

2019-12-24 10:55經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

新竹縣政府今（24）日舉行「向縣民報告-楊文科縣長施政1周年」記者會。對於過去一年努力打拚，繳出完成54項政見承諾的好成績，楊文科縣長及縣府一級主管一同振臂高呼「我們做到了！」

記者會上，楊文科架式十足地張弓射箭，搭配LED電視牆的擬真動畫，宣誓「五支箭」已重磅齊飛，一一朝靶心前進；其中第一支箭「國際AI智慧園區」，也在同日動土開工。楊縣長信心十足地表示，未來三年將端出更多施政成果，要讓縣民鄉親更有感，並打造新竹縣未來30年榮景。

此外，楊文科也完成許多政見承諾之外的施政成果。譬如，延宕1、20年的義民廟及文化基金會董事會，在過去一年裡順利改選；此外，也建立「檢警環」機制守護家園與國土，全力打擊非法棄置及濫墾山林；再者，縣府也啟動全縣58處、總長41.2公里的「路平專案」，更結合政風處跟採購稽核小組隨機抽驗，務求達到最高標準。

竹縣府也公布「施政周年滿意度」調查報告，其中楊文科縣長的滿意度達到55.2％，未來三年的施政信心也達到65.4％。此外，對於縣府推動興建焚化爐及生命紀念園區等「2小箭」，分別有55.1％及58.1％的民眾表示滿意；至於民眾最希望改進或解決的政策議題，則以「交通措施」（21.1%）比例最高。

縣民關心焚化爐的進度，楊文科表示，從明年起，全台將有14座焚化爐會進行一至二年的整建，加上台商回流設廠，全台的事業廢棄物堆置量將創新高，台灣第三次垃圾大戰一觸即發；幸好新竹縣的政策走在前面，否則屆時連民眾產生的生活垃圾，都會面臨無處可代燒的窘境。

他表示，有關興建焚化爐的BOO招標案，已經有一家大廠投標，目前正在進行審查階段，縣府會做好各項把關工作，如果一切都合乎條件，有信心在既定的時程完成。

新竹縣政府24日舉行「向縣民報告-楊文科縣長施政1周年」記者會，楊文科縣長及縣府...
新竹縣政府24日舉行「向縣民報告-楊文科縣長施政1周年」記者會，楊文科縣長及縣府一級主管一同振臂高呼「我們做到了！」記者李珣瑛／攝影
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楊文科架式十足地張弓射箭，宣誓「五支箭」已重磅齊飛，朝靶心前進；第一支箭「國際A...
楊文科架式十足地張弓射箭，宣誓「五支箭」已重磅齊飛，朝靶心前進；第一支箭「國際AI智慧園區」，也在24日動土開工。 圖／竹縣府提供
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焚化爐廢棄物

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