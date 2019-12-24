板金AI戰略聯盟 成軍

在經濟部長沈榮津（後排右二）等人見證下，板金AI國家隊正式簽約成立，圖中前排左起依序為迎盛董事長曾麗芳、明昌國際董事長張庭維、東海大學校長王茂駿、台中精機董事長黃明和、台華精技董事長莊國奮、炬將科技總經理林原正。 記者宋健生／攝影 分享 facebook 迎戰AI世代，經濟部長沈榮津昨（23）日宣布，支撐台灣2兆產業的板金產業，正式成立「板金AI戰略聯盟」暨「板金AI國家隊」，未來將作為台灣板金產業智慧轉型的平台，共同協助板金產業轉型升級。

沈榮津指出，台灣板金產業支撐產值超過2兆的產業，包含機械、建築、航太、家具、半導體等許多重要產業，廠商家數將近4,000家，板金從業人數約30萬人，產值則超過2,000億元。

板金產業雖是傳統產業的代表項目，但長久以來存在訂單少量多樣、短期急單比例高、排程不準確、產能利用不佳、勞力密集、附加價值低、人才養成與留才不易、數位化不足、封閉性設備數據取得困難等問題。

沈榮津期盼，透過「板金AI國家隊」與「板金AI戰略聯盟」的成立，能夠透過結合五家公司的行業別專業與經驗、學界研發能量、世界級軟體公司技術，共同研發板金產業的智慧轉型解決方案，真正落實產業轉型。

昨天的成立典禮在東海大學舉行，簽約加入板金AI國家隊的廠商代表，包括台中精機董事長黃明和、台華精技董事長莊國奮、明昌國際董事長張庭維、迎盛公司董事長曾麗芳、炬將科技總經理林原正等人。

在沈榮津與東海大學校長王茂駿、微軟AI研發中心執行長張仁炯、英業達創辦人鄭清和見證下，這五家公司將共同出資1,000萬元，作為首批板金業研發合作經費，並由大渡山-東海AI中心經營板金業研發平台。

此外，東海大學、台灣板金經營協會與微軟AI研發中心，也簽約組成「板金AI戰略聯盟」，共同推動板金產業智慧轉型。

東海大學今年在校友鄭清和的捐款下，成立「大渡山-東海AI中心」，確立「教育轉化」與「產業升級」兩大目標，期盼成為產業升級轉型的協助者，成立初始，即以板金產業作為第一個產業提升的目標對象。