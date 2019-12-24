路易莎三優勢 吸引加盟主合作

路易莎咖啡以本土「小」連鎖通路之姿，在幾年內通路數暴增，來到近500家，在台灣甚至超越龍頭星巴克，對此，業界分析，優越的加盟策略、一條龍的經營模式、精準的產品策略三大要點，是快速展店的關鍵。

路易莎2013年時僅有34家店，而且尚未有直營店，隔年快速翻倍來到78家，2017年拉升至300家以上，而去年則突破400家。路易莎董事長黃銘賢透露，優質的加盟模式，讓加盟主「黏住不放」。

據了解，路易莎有364家的加盟店，但加盟主卻僅有百來位，換言之，一位加盟主平均就擁有三家店，黃銘賢透露，甚至還有一位加盟主開了八家店，主要原因是，路易莎將全部的經營經驗、技術傳授給加盟店，加上優越的加盟條件，讓加盟的單店最快一年半即可回本，也讓加盟主不斷開新店。

此外，業界也指出，由於路易莎從採購、烘豆到產品銷售創造產銷一條龍模式，近年擴充到一定規模後，營運成本大幅降低，獲利後繼續投入工廠、通路的擴充，也讓直營通路快速拉升。

特別的是，路易莎不只有賣咖啡，也兼賣「早餐」，黃銘賢也透露，路易莎很早就引進「莊園級單品咖啡」，受到台灣消費者的歡迎，優質的產品迅速擄獲都會消費者的胃口，因此產品也賣得特別好，營收也順勢提高。