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連鎖咖啡龍頭 路易莎上位

2019-12-24 05:55經濟日報 記者何秀玲黃文奇／台北報導

路易莎董事長黃銘賢 路易莎／提供
路易莎董事長黃銘賢 路易莎／提供
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國內咖啡店連鎖龍頭換人做，近兩年開店狂飆的路易莎咖啡來勢洶洶，統計至最新已經來到489家，將正式超越星巴克

星巴克經營超過20年的中山門市，昨（23）日傳出將營業至1月2日，星巴克證實此事，並表示今年下半年新開門市達21間，撤店門市十間，今年底預估全年淨增加店數約11家，皆為依照預定計畫進行商圈內調整，目前全台約480家。

星巴克表示，為了帶給顧客更全面的服務，除了規畫特色門市外，也提供創新的數位體驗如行動App及線上支付等，另外，今年12月也導入外送服務；目前正準備12月25日台中麗寶鐘樓門市開幕，如有其他適合拓點區域，也會掌握機會開店。

對於競爭對手路易莎這兩年加快開店速度，星巴克表示，兩家品牌定位不同，對於競爭品牌無法評論。不過若比較兩家的營收，因為店型、營收結構、營業面積等不同，以2018年為例，星巴克營收110億元稱霸，大幅領先所有咖啡連鎖通路。

台灣星巴克已更名為「悠旅生活事業」，統一超持股60%，根據今年前三季財報顯示，台灣星巴克稅後純益4.82億元，去年同期5.05億元，2017年同期為5.8億元，近三年來獲利都呈現下滑狀態。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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路易莎成立於2006年，由董事長黃銘賢獨資創立，他表示，目前該公司在台通路已達489家，明年起穩定拓點，目標突破500家門市、營收則力拚成長三成、突破50億元大關，期許明年中公開發行、年底興櫃、後年掛牌。

路易莎將以三階段發展策略，明年2月拚拓展至第500店，該店預期將落腳在台中市北屯區，另，當前有50家新店面正在籌劃中，明年起拓點策略以「穩定扎實」為主軸，將以拚營收成長為重點。

在發展策略上，黃銘賢表示，2006年為第一階段，主要切入巷弄中的外帶店，2015年5月起擴大轉型，第100家連鎖門市在天母開出，同時是該品牌第一家「街邊店」，2017年10月邁入第三階段，定位為「全方位生活」店型，結合當地城市的在地特色，趨向實用且具有文化內涵的特點。

在店面開展規劃方面，目前路易莎全台有489家門市，其中125家為直營、364家為加盟店，直營門市均為百坪以上大店，當前籌劃中50家門市，將分布在全台，預期明年全年門市數量將成長到540家左右。

星巴克營收

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