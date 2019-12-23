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舊振南「雙春報喜」年節禮盒 企業客大批採購年增二成

2019-12-23 20:34經濟日報 記者宋健生／即時報導

年節將近，國內知名百年老餅舖「舊振南」董事長李雄慶今(23)日表示，舊振南今年推出「雙春報喜」年節禮盒，首波VIP預購反應熱絡，業績已達標三成，其中企業客戶大批採購較去年同期成長二成，顯示市場景氣回升。

總部在高雄的舊振南，獲經濟部「全國十大百年老店」認證，為國內知名的百年餅舖，目前在全台擁有20家分店，涵蓋直營門市、百貨、高鐵站專櫃及機場免稅店等。

喜迎2020年，舊振南今年特別以「雙」為年度主題。李雄慶說，「雙」字原意為手中捧兩隻鳥，意有喜悅、團聚、豐滿雙乘之意。如同舊振南秉持的品牌精神「喜悅、信任」，藉由手作的精緻漢式糕點，隨著每一份禮盒送出去，都代表每一份喜悅的分享。

恰逢2020年為「雙春閏月」，在這一年有兩個立春，農曆又適逢閏四月，象徵開枝散葉、滋潤豐收。齊聚雙春和閏月的祝福寓意，舊振南特別以「雙春報喜」為今年春節主題設計概念，慶賀喜悅滿滿、吉祥平安。

李雄慶表示，今年禮盒設計，突破以往年節沉韻風格，大膽運用了三大繽紛喜氣色系：喜氣妃桃色、經典大方紅、討喜金橙色，搭配象徵豐滿、歡慶的色彩煙火意象，驚豔大家的目光。

在產品內容部分，年節必吃的麻粩，精選台灣九頭芋與低熱量的海藻糖製成，外層充滿堅果香氣，內裏酥脆篷鬆，象徵福氣圓滿。

另外，去年特別推出「時尚可可粩」口味，一上市便榮登舊振南年節詢問度排行第一。

完美滋味也收服了來自義大利素有「甜點界的馬可波羅」的晶華酒店西點主廚Andrea Bonaffini大力讚賞。

今年，舊振南特別選用素有巧克力愛馬仕之稱的法芙娜頂級可可粉「VALRHONA 」，VALRHONA品牌一直以來，對精品可可豆品質的堅持與追求聞名於世，可可所呈現出的濃郁香醇口感，以及天然紅棕色，等級非一般市售可可粉比擬，口感也充分展現出巧克力迷人獨特的味覺感受。

舊振南費時、費工精心製作的甜品麻粩，其核心精髓是一年採收一次的「九頭芋」，加上糯米蒸煮打漿後製成年糕狀油炸，口感酥鬆香脆，再裹上法芙娜頂級可可粉與可可碎豆，純粹的微酸滋味，要讓消費者一顆接一顆，福氣享不完。

迎接即將到來的金鼠農曆年，舊振南首推兩款送禮最大方豐盛的禮盒:「禮饗好年禮籃、福氣丸甜品禮盒」，讓大家感受到滿滿幸福團圓的氣氛。

限量春節頂級送禮首選「禮饗好年禮籃」，嚴選年節必吃六大甜品：棗枝、生仁、人氣芝麻粩、核桃杏香酥、長年熱賣的棗泥核桃糕、牛軋糖，搭配舊振南精選來自舞鶴的頂級蜜香紅茶，加入有機玫瑰花片獨家調和，讓人嚐來爾雅又回韻芬芳。今年更特別放入獨家春福金鼠窗花與主題紅包袋，滿滿一大籃，象徵新春滿載豐收。

「吉好運禮盒」滿載六樣福氣小點心：鳳梨酥、杏香酥、棗泥核桃糕、杏仁牛軋糖、南瓜子酥、杏仁酥六樣經典小點心，六角形禮盒的「六」和代表錢財的「祿」諧音，象徵福祿吉祥。視覺設計以喜氣妃桃色與搭配象徵豐滿、歡慶的色彩煙火意象，吉祥如意，豐盛饗宴。

舊振南「雙春報喜」年節禮盒，企業客大批採購年增二成。記者宋健生/攝影
舊振南「雙春報喜」年節禮盒，企業客大批採購年增二成。記者宋健生/攝影
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舊振南巧克力

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