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小七接手日月潭水社商場 跨年前推首家腳踏車出租店

2019-12-23 19:27經濟日報 記者何秀玲／即時報導

今年跨年適逢上班日，預估人潮將於12月31日下午陸續湧現，統一超（2912）7-ELEVEN今（23）日表示，將跨年調整門市動線及商品陳列，像是使用紅龍分流排隊人潮、尖峰時段安排專人引導，也會將零食、飲料整箱的落地陳列，方便民眾拿取，縮短門市結帳與節省補貨的時間；更針對外出或在家聚會跨年的餐飲需求，推出大袋裝零食及啤酒多包裝組合優惠。

每年跨年一級戰區的台北信義區，今年小七將針對信義區周邊近30家門市，休閒零食、杯裝咖啡、飲料、啤酒等，較平日增加五倍備貨量，出動多台物流專車，形成小型行動倉儲中心，因應跨年期間百萬人潮機動供貨，可望帶動周邊門市在跨年夜的來客數較平日成長五成以上。

7-ELEVEN表示，日月潭全新改裝的水社綜合商場將於12月30日試營運，7-ELEVEN門市設計結合OPEN小將與日月潭在地櫻花元素，更有首家專屬OPEN小將授權的腳踏車出租店。

位於清境商圈內的7-ELEVEN清境、小瑞士及城堡門市，因應高海拔低溫天氣，食飲類與用品類備貨兩至三倍，如.關東煮、泡麵及禦寒的暖暖包等，預估將吸引超過近萬人次湧入清境商圈，同步帶動業績較平日成長三至四倍。

門市商品陳列也特別因應跨年做調整，像是零食、飲料整箱的落地陳列，方便民眾拿取，圖...
門市商品陳列也特別因應跨年做調整，像是零食、飲料整箱的落地陳列，方便民眾拿取，圖為往年信義區7-ELEVEN門市。7-ELEVEN／提供
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跨年零食清境

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