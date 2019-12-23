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搶春節假期高鐵票 12月25日凌晨開放購票

2019-12-23 17:19經濟日報 記者楊文琪／即時報導

2020年春節共有七天假期，台灣高鐵為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，自1月21日（二）至1月30日（四）規劃為期十天的春節疏運。旅客可自12月25日凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵2020年春節疏運期間，加開424班次列車（南下213班、北上211班），較平常增加三成運能，總計十天提供1,793班次列車的旅運服務，高鐵公司敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。

台灣高鐵春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前五至28天購票，就有機會享早鳥六五折、八折或九折優惠。

台灣高鐵2020春節疏運期間營運及優惠服務說明如下：

一、自由座服務：考量春節連假期間旅客較多，高鐵公司依據旅運需求評估結果，調整自由座車廂配置數，敬請旅客注意並配合站務人員引導乘車。持悠遊卡/一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。（春節疏運自由座車廂數配置）

二、定期票及回數票：春節疏運期間仍可使用搭乘，優惠效期含1月23日至1月29日國定假日期間者，台灣高鐵將自1月30日（含）起自動展延對應之天數。

三、其他優惠：

適用：商務車廂升等、標準車廂對號座信用卡卡友優惠。(春節疏運期間商務升等適用車次表)

不適用：25人以上大型團體及校外教學等專案。

TGo統一超商ibon取票點數加碼送：旅客凡於2019年12月25日至2020年1月31日期間至統一超商ibon機台完成取票，即可獲得TGo點數10點抽獎資格，限量6萬張 。取票張數越多，中獎機會越大。活動結束後於2020年2月13日進行抽獎，2020年2月20日活動網頁公告所有中獎車票及會員編號，2020年2月29日前完成入點。

2020年春節共七天假期，台灣高鐵自1月21日（二）至1月30日（四）規劃為期十...
2020年春節共七天假期，台灣高鐵自1月21日（二）至1月30日（四）規劃為期十天的春節疏運。　記者楊文琪／攝影
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