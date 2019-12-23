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伍豐水晶虎宮殿改裝 太陽城上百員工明年進駐

2019-12-23 17:15經濟日報 記者尹慧中／即時報導

伍豐（8076）今（23）日受邀法說會提到營運展望，其中旗下轉投資俄羅斯海參崴賭場水晶虎宮殿引進太陽城集團合作進展方面，賭場目前針對太陽城VIP廳已進行改裝，太陽城 100多名員工即將進駐賭場，並將增加30張VIP桌，預計於2020年2月開始營運。

伍豐簡報也提到，水晶虎宮殿第二期預計於2020年度開始動工。第二期將以綜合渡假村為概念，預計將包含室內水上休閒設施、購物中心及餐廳，並有更大的賭廳面積及更多房間數(約350間)。

太陽賭場伍豐

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