高鐵擴大春節疏運 過年加開424班列車

2020年春節共有七天假期，台灣高鐵為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，自1月21日（二）至1月30日（四）規劃為期10天的春節疏運。旅客可自12月25日（三）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵2020年春節疏運期間，加開424班次列車（南下213班、北上211班），較平常增加三成運能，總計10天提供1793班次列車的旅運服務，高鐵公司敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。（時刻表詳附件）

台灣高鐵春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠（春節疏運期間早鳥適用車次表）（春節疏運期間大學生優惠適用車次表）

台灣高鐵2020春節疏運期間營運及優惠服務說明如下：

一、自由座服務：考量春節連假期間旅客較多，高鐵公司依據旅運需求評估結果，調整自由座車廂配置數，敬請旅客注意並配合站務人員引導乘車。持悠遊卡/一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。（春節疏運自由座車廂數配置）

二、定期票及回數票：春節疏運期間仍可使用搭乘，優惠效期含1月23日至1月29日國定假日期間者，台灣高鐵將自1月30日（含）起自動展延對應之天數。

三、其他優惠：

l 適用：商務車廂升等、標準車廂對號座信用卡卡友優惠。(春節疏運期間商務升等適用車次表)

l 不適用：25人以上大型團體及校外教學等專案。

l TGo統一超商ibon取票點數加碼送：旅客凡於2019年12月25日至2020年1月31日期間至統一超商ibon機台完成取票，即可獲得TGo點數10點抽獎資格，限量6萬張 。取票張數越多，中獎機會越大！活動結束後於2020年2月13日進行抽獎，2020年2月20日活動網頁公告所有中獎車票及會員編號，2020年2月29日前完成入點。