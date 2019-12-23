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聖誕瘋交換禮物 網家全方位打包消費者願望清單

2019-12-23 16:26經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

2019年進入倒數尾聲，聖誕節與跨年即將到來，響應歲末過節不可或缺的「交換禮物」活動，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物精選聖誕熱門送禮商品，匯集超值電子票券、精選旅遊行程、Bibian跨境代購服務，全方位打包消費者的願望清單，讓消費者在年底狂歡過節外，也能用優惠價格入手商品和購買禮物，迎接嶄新的2020年。

PChome 24h購物表示，年終交換禮物風氣盛行，實用與功能性高的生活用品最受消費者青睞，美妝保養與時尚休閒品類為主要送禮趨勢，愛美的女性們多集中於年底補貨美妝商品，加上入冬後保濕相關的保養用品需求攀升，相關商品如SK-II、IOPE、契爾氏等皆成為熱門的送禮選擇，同時，耶誕限定組合商品也相當受到女性消費者的歡迎，Jo Malone 香水、歐舒丹限定禮袋、提提研專屬禮物盒都是炙手可熱的聖誕禮品。

另外，女性偏愛的輕奢品牌COACH、MARC JACOBS、MICHAEL KORS等小型斜背包和網美款相機包，以及經典品牌KANGOL帆布包款、TRAVEL FOX斜揹包，運動品牌NIKE、ADIDAS、converse風格LOGO小側包，也都是今年送禮的主力商品。

男性消費者多於歲末汰換休閒配件，皮夾與男用包的送禮買氣因此大幅提升，精品品牌以萬寶龍、COACH的皮夾為主要熱銷品項，重視潮流的型男則多選擇PORTER、XD Design、 Samsonite Red、AT美國旅行者、ELECOM等科技型男風格的防盜包、後背包等包款，而數位娛樂商品如Switch與PS4遊戲片以及小米手環4，更是男性消費者討論度相當高的願望清單，可見聖誕跨年交換禮物的熱度持續發燒中。

此外，歲末購物商機火熱，Bibian比比昂跨境電商服務祭出日本直送的超值福袋活動，福袋中囊括多元的日本品牌服飾商品，讓消費者免出國、免排隊即能輕鬆入手日本時尚單品。同時，看準消費者喜愛日本零食，Bibian比比昂也推出日本直送的零食驚喜箱，送禮自用兩相宜的日本零嘴讓消費者一次滿足所有零食願望。

PChome 24h購物也指出，聖誕跨年期間的娛樂商機夯，吸睛的優惠電子票券網羅許多消費者的荷包，熱銷超值餐飲票券如起家雞、一風堂、不要對我尖叫手搖飲最受小資上班族喜愛，旅遊住宿與百貨公司美食票券優惠折扣高，千元上下即可輕鬆入手，也成為相當熱銷的品類。

響應佳節到來，PChome 24h購物祭出多元的電子票券，其中如四人同行一人免費的樂軒松阪亭頂級和牛壽喜燒、八煙溫泉會館雙人泡湯及套餐券、犇鐵板燒單人海陸饗宴贈沙朗燒肉捲，讓消費者能好好犒賞自己，盡情享受美好的聖誕與跨年活動。

同時，趁著年末安排假期旅遊與出國跨年的人潮眾多，PChome 旅遊觀察，年末熱門的旅遊國家包含日本、泰國、法國，且結合站上全球飯店最高享50%折扣、全球機票現折300元的優惠活動，日本地區如大阪、沖繩、東京的機票成為最受市場青睞的商品。

PChome 24h購物全方位打包消費者的願望清單，與消費者歡慶12月佳節。圖／...
PChome 24h購物全方位打包消費者的願望清單，與消費者歡慶12月佳節。圖／網家提供
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