桃園機場飄耶誕氣息 台灣原生動物藏身航廈

為了慶祝一年一度的耶誕佳節，同時迎接2019年桃園機場4,800萬旅客，桃園國際機場公司利用機場園區內自行培育的上百株龍柏，例年來修剪蒐集的枯枝，本著惜物愛物的心，加上園藝同仁的巧手，在航廈內各造景區，裝置了各式台灣原生動物，包括台北樹蛙、大冠鷲、金絲蛇、台灣穿山甲、台灣梅花鹿、台灣野豬、台灣藍鵲等。旅客及民眾到桃園機場不妨找找，在耶誕樹和雪人身旁，或是電扶梯下的角落，看看您能找到幾種？

除了頗富巧思的台灣原生動物耶誕造景之外，大小朋友最喜歡的耶誕樹、薑餅屋、北極熊等節慶歡樂布置，也出現在第二航廈出境大廳服務台後方，正中央笑咪咪的耶誕老公公在機場搭乘飛機，帶著雪橇分送禮物給大家，繽紛熱鬧的立體陳列已經成為第二航廈的熱門打卡景點。

桃機公司說，眼尖的旅客也注意到，在第一、第二航廈入境行李轉盤，機場公司設計彷彿立體書展開的「Explore Taiwan探索台灣」系列，羅列包括第一、第二航廈在內，台灣北中南東的著名地標，也都是觀光客必去的各地好風光，北區像是故宮博物院、圓山大飯店、平溪天燈、野柳女王頭、台北101等；中部則有台中公園、集集火車站、日月潭、阿里山神木等；南區有月世界、安平古堡、旗津、高雄85大樓等；最後東部有六十石山金針花、鹿野熱氣球、太魯閣國家公園、清水斷崖、伯朗大道等。