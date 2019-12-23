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酷航明年2月起 台灣航班大加碼

2019-12-23 15:11經濟日報 記者楊文琪／即時報導

酷航預計於2020年2月起，增班台北－韓國首爾B787每週四班、台北－日本東京A320每週兩班、台北－新加坡B787每週四班。增班後各航線班次為台北－首爾每週共七班（每日一班）、台北－東京每週共14班（每日兩班）、台北－新加坡每週共29班（每日四至五班）。

酷航說，這次加碼強化台灣航線營運班次，並持續深耕經營。台北出發可天天飛往韓國首爾 ; 每天兩班飛往東京旅客能更方便安排行程 ; 有更多的台北－新加坡航班，可銜接飛往酷航澳洲、歐洲、東南亞，如墨爾本、黃金海岸、雪梨、伯斯、希臘雅典、德國柏林、印尼雅加達、峇厘島等東南亞熱門航點，台灣旅客更能享受酷航航網與航點優勢。

酷航自2012年9月開航台灣，目前營運航線包含台北－新加坡、台北－首爾、台北－東京、台北－札幌、高雄－新加坡及高雄－大阪。此次新增航班共十班，班次數增加17%，增班後酷航執飛台灣每週共68班。

酷航為新加坡航空集團旗下的低成本航空公司， 2012年6月成立，2017年7月與欣丰虎航 Tigerair正式合併，以酷航Scoot 單一品牌營運，開啟拓展版圖的新篇章。酷航至今已搭載超過6,500萬名乘客，擁有20架以廣體客機著稱的波音B787夢幻客機，以及28架年輕摩登的空中巴士A320系列，酷航機隊在未來尚會加入兩架B787夢幻客機、31架A320neo和16架 A321neo。

酷航預計於2020年2月起，增班台北－韓國首爾B787每週四班、台北－日本東京A...
酷航預計於2020年2月起，增班台北－韓國首爾B787每週四班、台北－日本東京A320每週兩班、台北－新加坡B787每週四班。　圖／酷航提供
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酷航新加坡航空首爾

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