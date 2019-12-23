酷航明年2月起 台灣航班大加碼

酷航預計於2020年2月起，增班台北－韓國首爾B787每週四班、台北－日本東京A320每週兩班、台北－新加坡B787每週四班。增班後各航線班次為台北－首爾每週共七班（每日一班）、台北－東京每週共14班（每日兩班）、台北－新加坡每週共29班（每日四至五班）。

酷航說，這次加碼強化台灣航線營運班次，並持續深耕經營。台北出發可天天飛往韓國首爾 ; 每天兩班飛往東京旅客能更方便安排行程 ; 有更多的台北－新加坡航班，可銜接飛往酷航澳洲、歐洲、東南亞，如墨爾本、黃金海岸、雪梨、伯斯、希臘雅典、德國柏林、印尼雅加達、峇厘島等東南亞熱門航點，台灣旅客更能享受酷航航網與航點優勢。

酷航自2012年9月開航台灣，目前營運航線包含台北－新加坡、台北－首爾、台北－東京、台北－札幌、高雄－新加坡及高雄－大阪。此次新增航班共十班，班次數增加17%，增班後酷航執飛台灣每週共68班。