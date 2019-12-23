競爭白熱化 三大業者搶攻共享機車商機

共享商機正夯，新創團隊威摩科技WeMo Scooter投入共享電動機車後，國內的電動機車新秀GoShare、 iRent竄起，隨著三家共享電動機車業者加入，共享機車競爭白熱化，對於消費者來說，共享機車推動帶來更多交通接駁上的方便度。

汽車達人指出，國內很習慣騎機車，台灣機車數量或是密集度都是全球數一數二，尤其北台灣的捷運都非常方便，讓共享Ubike順利推動，然而，共享自行車在區移動速度還是不夠快，對於消費者而言，如果時間較趕，又嫌計程車太貴、搭公車太繞，騎Ubike太慢，共享機車成為另一個最佳選擇。

iRent共享電動機車服務，共享機車今年3月上線以來，會員數突破25萬人，累積超過10萬次租借。持續加速營運布局計畫，11月進軍高雄，未來將透過參與各縣市政府智慧城市計畫，達成綠能運輸的願景，已經在三民區、鳳山區、前金區、新興區、左營區、前鎮區、苓雅區、鹽埕區、鼓山區、鳥松區十大人口行政區投車，iRent目前也成為全台第一家營運縣市跨足五都的共享機車業者。

GoShare 移動共享服務自今年八月上線至今，短短四個月內已在台北、桃園兩大都會生活圈吸引超過 30 萬名用戶加入，年底投入的機車數量超過4千台， GoShare 新事業總監姜家煒表示，以 GoShare App 串起 Gogoro 智慧雙輪、Gogoro Network、 AI 人工智慧引擎、雲端營運管理系統等生態系資源，讓消費者一鍵在手，即可輕鬆享受 24 小時簡單便捷、城市探險的騎乘體驗。