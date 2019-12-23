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遠航停飛消費者慌 專戶短缺現金3千萬

2019-12-23 10:14聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

遠東航空13日起無預警停飛，消費者關心能不能拿回機票錢。遠航表示，等待民航局審酌結果出爐，才確認退費事宜，退費由消費者信託專戶支應。遠航表示，在外總流通票數約1.8億元。不過比照信託專戶，現有現金僅有1.5億元，短缺約3000萬。民航局表示，已請律師對1.17億元的本票提出聲請。

遠航董事長張綱維於14日開記者會，表示遠航沒有要停飛，並將要復飛的陳述書送民航局，民航局還在審酌是否要報請交通部廢證。停飛至今已十天，遠航通報民航局，截至昨日，共受理退票6萬5014筆，退票張數約16萬9000張。

除了停飛首日於櫃檯辦理退票的消費者有拿到現金，其餘消費者持續辦理退票手續，但還未拿到費用，關心何時可以拿回這筆錢。

遠東航空副總盧紀融表示，確實很多人擔心退票無法拿到錢，由於現在退票有三個通路，包括填google表單、透過客服中心、以及到各航空站櫃台都可辦理，有人重複在三個通路填報，導致重複筆數很多。她說，這16萬筆退票申請需要花點時間，看是否有重複的申請。

盧紀融表示，除了檢視重複的申請要花時間之外，也要等待民航局的審酌結果，看如何辦理退票，看民航局何時可以讓遠航恢復營運，「現在在等民航局」。

盧紀融指目前在外流通的機票錢是1.8億元，將由信託基金支付。他說，這筆錢會支付給購票但尚未搭乘的消費者。不過，民航局強制遠航設置的消費者信託專戶，現有現金僅有1.5億元，與在外流通票款仍短差約3000萬，民航局表示，另有本票1.17億元，已請律師提出聲請，專戶金額仍夠。

遠東航空13日起無預警停飛，消費者關心未來如何退費。本報資料照片
遠東航空13日起無預警停飛，消費者關心未來如何退費。本報資料照片
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民航局遠航遠東航空

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