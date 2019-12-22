來去新竹住一晚 可遍覽交大歲末光雕 、城市躲貓貓燈區

新竹今年冬天的夜晚很有看頭！繼交通大學2019歲末光雕 「洄光計畫 Echoes of light」亮麗登場後，新竹市政府今年的感恩季活動，配合新竹市立動物園28日重新開園，首次在新竹公園設置主燈區，並以「城市躲貓貓」為主題策展，要讓來到新竹住宿的遊客，可趁著夜色暢遊光雕及燈區之美。

交大今年的「洄光計畫Echoes of light」是由何理互動公司設計，繼2018年創作「觀月計畫」向外探索，重現人類初觀月形的驚嘆及初心，今年則以「洄光計畫」探討向內的意識，透過裝置作品「Channels」數個巨大不斷變化的方框，串成長型的通道，讓真實與虛構間不再有界限，如同睡眠時一道深埋在腦海盡頭的光，引領著意識邁入造夢的通道。

交大代理校長陳信宏表示，交大歲末光雕邁入第三年，這三年交大在學生宿舍、餐廳及圖書館都有許多創新改造，光雕活動更是受到國內外媒體高度關注與報導，讓交大不僅以學術成就揚名國際，更以校園美學創造出城市的新地標，體現「一所大學，可以改寫一座城市的文化」願景。

新竹市2019年的歲末感恩季配合12月28日新竹動物園盛大開幕，以「城市躲貓貓」主題，在新竹公園設置「城市填填圈」主燈。另外1月2日起也會在市府廣場設置「躲貓貓」系列的燈景，藉由光影藝術傳達歲末年終的歡慶氛圍。

今年主燈「城市填填圈」上方的星星，象徵「伯利恆之星」，點燃光明希望，引領市民朋友前往未來的幸福美好。並邀請來自國內外10位藝術家團隊，以「城市躲貓貓」為主題，打破大眾對「動物」與「燈會」的想像，創作出白天、黑夜各有不同氛圍的作品。