台灣精品前進花蓮 邀1,400人耶誕健走

由經濟部國際貿易局及外貿協會共同主辦的「台灣精品聖誕健走活動」於今年耶誕節前夕首度前進東部花蓮地區，盼透過健走及台灣精品嘉年華活動，促進花蓮經濟消費並帶入觀光人潮，也讓在地民眾認識台灣精品，進而支持台灣優質好產品。

耶誕健走在花蓮美崙田徑場盛大登場，由外貿協會處長吳俊澤主持，邀請貿易局主任秘書倪克浩、花蓮縣商業會理事長張智欽等人擔任活動貴賓，現場聚集超過1,400位健走愛好者，除了有民眾帶著毛小孩及打扮成耶誕老公公熱情參與外，其中更有遠從彰化、桃園、高雄、金門而來多達60人的團體報名。

健走嘉年華打造的「台灣精品館」共展出28家企業45件產品，包含居家生活、時尚美容及運動休閒三大主題的獲獎產品，其中還有獲得28屆台灣精品金質獎的防水耐用石頭筆記本及獲得銀質獎的公路車，讓大家可以近距離感受臺灣產品的創新優質，現場還特別邀請知名藝人「土籍台灣女婿-吳鳳」與Youtube網路紅人「安安邊緣子」共襄盛舉。

另外還有趣味拍照及填問卷兌好禮等活動，參展企業包括美利達、元祥金屬、大愛及冠馳等表示此次活動能近距離接觸花東消費者，助渠了解東部民眾的需求與消費習性，以有效的方式推廣品牌知名度。

參與民眾也表示，活動路線規劃完善、沿途風景優美、闖關活動設計讓外地民眾更加認識花蓮觀光文化，在參觀完台灣精品館後，對臺灣優秀產品有更深入的認識，對於台灣精品提升台灣產業形象做法印象深刻。