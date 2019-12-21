春節金門澎湖第二波加班機23日開訂 遠航無緣參與

交通部民航局今（20）日宣布，針對需求較高的金門、澎湖航線，於23日18時至20時統一開放第二波訂位，已協調華信及立榮航空公司增開加班機或放大機型。 記者楊文琪／攝影 分享 facebook

遠東航空停飛迄今已9日，短期內恐無法復飛。交通部民航局今（20）日宣布，針對需求較高的金門、澎湖航線，於23日18時至20時統一開放第二波訂位，已協調華信及立榮航空公司增開加班機或放大機型，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議原先訂購遠東航空機票或尚未訂妥機位旅客，可多加選擇並儘早訂位。

民航局指出，2020年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）前已分別於今年11月26日至28日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中金門航線提供13萬1,64個座位數，澎湖航線提供1萬2,672個座位數；至於馬祖航線部分，目前大部分航班仍尚有空位。

為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，訂票後三日內完成開票（例如12月23日訂票者，應於12月25日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局說，這次春節假期，於尖峰時段2020年1月22日至27日台灣出發往離島方向，以及2020年1月27日至2月2日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制，以便有限的空運資源獲得更有效利用。

而退票期限規定也為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，另外，提醒旅客避免重複訂票，如須退票時，航空公司將依機票使用規定收取票價10%的退票費用。

民航局指出，春節期間尖峰日期及時段的航班需求大，只是離峰時段及方向的航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位的時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。此外，也建議居住本島的家人可安排離島鄉親來臺團圓，除可免去訂位困擾外，避開擁擠人潮外，也可享有機票的優惠。