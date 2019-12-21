六福村連11年邀弱勢童免費入園 蔡英文總統現身同樂

社團法人世界和平會連續11年參加六福村舉辦的「圓夢遊樂園活動」，今日活動出席者包括蔡英文總統（左三）、六福董事長莊豐如（左二）、莊秀石董事長與代表學童們合照。 圖／六福旅遊集團提供 分享 facebook

六福「圓夢遊樂園計畫」，小英總統驚喜現身。六福連續11年舉辦「圓夢遊樂園計畫」，今（21）日共有近萬名弱勢兒童及親友來到六福村，蔡英文總統化身成聖誕老公公，驚喜現身六福村，並分送聖誕禮物給現場的孩子們。

今天圓夢活動中，參加的孩子們來自20個縣市、122個弱勢團體，包含最遠自台東偏鄉來的博幼社福基金會、連續11年參加的社團法人世界和平會，為全台最大的耶誕公益活動。

耶誕節即將到來，四處漾滿幸福及歡樂的氣氛，六福旅遊集團與六福村也舉辦耶誕公益活動，邀請弱勢兒童及親友免費入遊樂園開心過節，從2009年至今年為止，連續11年耶誕送愛，讓弱勢族群們免費入園，已累積超過6萬人次。

今年更擴大舉辦「圓夢遊樂園」計畫，打造公益媒合平台，邀請企業、各方團體一起響應，讓全台愛心大串聯，集合來自社會各界的愛心餐點、聖誕禮物等，全民共同幫助弱勢兒童一圓遊樂園的夢想。

蔡總統致詞時表示，在年底有很多重要的日子，讓大家可以在一起快樂共享，這些都是她喜歡的日子。蔡總統強調，謝謝六福村多年來在社會公益上的投入，已經連續十年，邀請約5萬名弱勢小朋友、將近1,000個社福團體免費到六福村來玩，共同享受節慶的歡樂。

蔡總統也說，今年更擴大舉辦圓夢遊樂園活動，大家在台灣可以看到聖誕老公公、下雪，還有大家最喜歡的冰雪女王，希望今年來到現場的所有嘉賓都可以好好盡情地享受這個非常特別又夢幻的冰雪聖誕節。

另外，蔡總統也表示，政府也會繼續努力，照顧到所有需要照顧的人，減輕大家的負擔，給比較辛苦的人支援及支持。最後，這個圓夢遊樂園活動，真的非常用心，也非常有意義，讓大家感受到滿滿的愛與溫暖，之後可以繼續舉辦下去，也繼續把這溫暖分享出去，讓更多人都可以得到力量。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，遊樂園是每個孩子的夢想，但對許多孩子來說，卻是遙不可及的夢。因此，六福旅遊集團在每年耶誕節前免費招待弱勢民眾入園，迄今已11年，共招待逾6萬名弱勢民眾耶誕入園。

莊豐如指出，今年為六福村40周年，六福旅遊集團擴大舉辦「圓夢遊樂園計畫」，以公益媒合平台出發，成功獲得各界支持，全台愛心大串連，逾10家企業以行動支持，還有奧運金牌國手、主播、網紅等名人相挺，讓近萬名弱勢兒童及親友們在今天得以一圓樂園夢。