貿協號召1400人「聖誕健走」 花蓮大會師

貿協21日於花蓮舉辦台灣精品聖誕健走活動，吸引1,400人參與，主辦單位中包括花蓮縣商業會理事長張智欽（前排左起）、國貿局主秘倪克浩、外貿協會行銷專案處處長吳俊澤與民眾合影。 圖／貿協提供 分享 facebook

經濟部國際貿易局（簡稱貿易局）及外貿協會共同主辦的「台灣精品聖誕健走活動」於耶誕節前夕、今（21）日首度前進東部花蓮地區。

貿協表示，期盼透過健走及台灣精品嘉年華活動，促進花蓮經濟消費並帶入觀光人潮，也讓在地民眾認識台灣精品，進而支持臺灣優質好產品。

聖誕健走今日在花蓮美崙田徑場盛大登場，由外貿協會處長吳俊澤主持，邀請貿易局主任秘書倪克浩、花蓮縣商業會理事長張智欽等人擔任活動貴賓，現場聚集超過1,400位健走愛好者。

現場健走活動中，除了有民眾帶著毛小孩及打扮成聖誕老公公熱情參與外，其中更有遠從彰化、桃園、高雄、金門而來多達60人的團體報名。花蓮是臺灣最大的縣份，東臨太平洋，西倚中央山脈，擁有景色壯麗的縱谷、豐富的人文特色，不僅是國內旅遊的首選，也深受國際遊客喜愛。

健走嘉年華打造的「台灣精品館」共展出28家企業45件產品，包含居家生活、時尚美容及運動休閒3大主題的獲獎產品，其中還有獲得28屆台灣精品金質獎的防水耐用石頭筆記本及獲得銀質獎的公路車，讓大家可以近距離感受臺灣產品的創新優質。

現場還特別邀請知名藝人「土籍台灣女婿-吳鳳」與Youtube網路紅人「安安邊緣子」共襄盛舉。另外還有趣味拍照及填問卷兌好禮等活動，參展企業包括美利達、元祥金屬、大愛及冠馳等表示此次活動能近距離接觸花東消費者，助渠了解東部民眾的需求與消費習性，以有效的方式推廣品牌知名度。

參與民眾也表示，活動路線規劃完善、沿途風景優美、闖關活動設計讓外地民眾更加認識花蓮觀光文化，在參觀完台灣精品館後，對臺灣優秀產品有更深入的認識，對於台灣精品提升臺灣產業形象做法印象深刻。

台灣精品相信創新能為生活帶來改變，為使國內外民眾了解臺灣產業實力，28年來持續推動臺灣產業形象。近年來以運動行銷成功在國內外打響知名度，像是在印尼、越南等地舉辦多場路跑，2018年也於台中自辦「好個禮BIKE天」自行車騎乘活動及高雄「親子公益路跑」，活動大受好評。

另外也透過一連串海內外國際級運動賽事，如：「柏林馬拉松」、「中國美利達盃」、「國際自由車環台公路大賽」、「LPGA裙襬搖搖」及「亞洲電競盃」等，搭配台灣精品得獎產品的體驗展示，讓世界看見臺灣。