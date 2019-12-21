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長榮航擴大東南亞戰線 峴港改固定航班

2019-12-21 15:36經濟日報 記者黃文奇／即時報導

越南峴港夯，長榮航擴大戰線。長榮航空（2618）今（21）日為慶賀台北－峴港航線由「包機改為定期航班」營運，特別於桃園國際機場第二航廈舉行首航班剪綵儀式。

此次儀式出席者包括長榮航空企劃室廖至維副總經理、桃園國際機場公司李建國副總經理、航空警察局沈伯陽副局長、移民署國境事務大隊陳建成大隊長及觀光局鄭智鴻副組長共同主持，儀式簡單而隆重。

長榮航空台北－峴港航線以A321-200機型執行飛航任務，機上配置有八個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，班機起降時間如下：

長榮航空表示，自1992年開闢台北－胡志明航線，2003年開闢台北－河內航線，在今年開闢台北－峴港航線後，完成飛往越南北、中、南三大城市的布局，每週將有42班由台北飛往越南（台北-胡志明部分航班與立榮航空共掛班號），未來也會持續評估有市場潛力的新航點。

長榮航空進一步指出，台北－峴港自九月開始採五天一包機的方式飛航，在旅行業者通力合作下，幾乎班班全滿，今日改為定期航班後，預期個人商旅及團體旅客會持續成長，未來將視市場需求再行評估加大機型或增班。

長榮航空積極擴展東南亞市場並強化飛航網路及中轉效益，台北－峴港航線早去午回的航班，除了讓旅客有充裕的時間規劃行程外，同時也配合每週超過80班的北美航線，拓展北美來台轉機前往峴港觀光的客源，更加強台灣作為東南亞與北美間的轉運樞紐。

位於越南中部的峴港，有「東方夏威夷」之稱，美國《國家地理雜誌》評其為人生必到的五十個景點之一。峴港北方的順化皇城有「越南紫禁城」之美名，為越南現存規模最大的古建築群，於1993年成為聯合國世界文化遺產。

峴港南方的會安古鎮為十五世紀至十九世紀著名的東方貿易港，融合中國、日本、法國的文化，與當地自有的人文風情，結合成一股和諧之美，也於1999年列為聯合國世界文化遺產。此外，峴港潔白綿長的海岸線，吸引多間國際級飯店與渡假村進駐。深厚的文化歷史及優美的自然景觀，使峴港於近年來發展為話題性十足的渡假勝地，更榮獲Booking.com台灣旅客心目中新興旅遊城市的第一名。

長榮航空為慶賀台北－峴港改以定期航班營運，特別推出特惠價，官網購買來回機票最低6,888元起（未稅）；在團體旅遊部分，則結合各大旅行業者，推出豐富精彩的行程，最低售價為22,300元起（含稅），讓旅客以各種悠閒的方式細細品味當地文化、藝術、建築及美食的精彩饗宴。

桃園機場公司特別安排灑水儀式，慶祝長榮航空台北-峴港定期航班首航。 圖／長榮航提...
桃園機場公司特別安排灑水儀式，慶祝長榮航空台北-峴港定期航班首航。 圖／長榮航提供
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長榮航空為了歡慶該公司「天天飛航峴港」，特別安排越南特色斗笠舞蹈表演，為今天的首...
長榮航空為了歡慶該公司「天天飛航峴港」，特別安排越南特色斗笠舞蹈表演，為今天的首航儀式開啟了最美好的氛圍。 圖／長榮航提供
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