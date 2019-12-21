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搶攻熱門觀光航點 越捷航空開通台北至峴港新航線

2019-12-21 13:14經濟日報 記者楊文琪／即時報導

越南峴港近年為國際觀光大熱門，多家航空公司紛紛搶進。越捷航空20日也正式啟航台北 – 峴港直飛航線，新航線將連接台北至中越美麗的海岸城市 – 峴港，而越捷航空也是目前營運最多連接台灣及越南航線之航空公司。

越捷航空表示，即日起至12月22日，祭出百萬張0元起優惠機票。機票使用時間為今年12月23日至2020年7月31日。所有優惠機票適用於越捷航空經營之國內航線及國際航線。促銷機票亦可透過越捷官網www.vietjetair.com、越捷App 「VietjetAir」，或洽官方票務代理中心訂購。

越捷航空副總經理阮清山（Nguyen Thanh Son）表示，越捷航空致力提供台灣人高品質的旅遊體驗，以及方便飛往峴港旅行的機會。峴港因擁有深厚文化而聞名世界，同時也被譽為越南最適合居住的城市。藉由越捷提供實惠的價格，新航線開通預計為兩地旅客帶來更多旅遊機會，體驗越南風情，暢遊亞洲各地。

峴港為中越著名之海岸城市，不僅是越南當地熱門旅遊景點，更是各國旅客必去國家清單之一；同時峴港周圍也鄰近中越多個著名景點，如古城會安、順化皇城，及擁有眾多壯麗洞穴的廣平。

此外，繼台北－峴港航線開通後，越捷將持續跨大飛行版圖，分別於本月20及21日開通峴港飛往新加坡及香港航線，提供每日往返班機。旅客們亦可利用越捷之便捷航空網路及優惠的票價，從峴港飛往至越南其他知名城市如河內、胡志明市、芽莊、海防及芹苴，或搭乘國際航線至亞洲各地，如首爾、東京、新加坡及泰國等。

目前越捷航空共營運九條航線往返台灣至越南，台北－河內／胡志明市／峴港航線、台中／高雄 – 胡志明市／河內航線、台南 – 胡志明市以及即將於2020年1月10日開航之台北－芹苴航線。

台北－峴港航線自12月19日起開航，提供每日來回班機，並以A320飛機執飛。去程班機於15時30分從台北起飛，並於17時30分抵達峴港；回程班機於上午10時50分從峴港起飛，14時30分抵達台北（以上皆為當地時間）。

越捷航空20日正式啟航台北 – 峴港直飛航線，越捷航空空服員於首航班機上贈送搭乘...
越捷航空20日正式啟航台北 – 峴港直飛航線，越捷航空空服員於首航班機上贈送搭乘新航線首航之旅客精美禮品。 圖／越捷航空提供
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